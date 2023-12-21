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HSK güz kararnamesi atama kararları! Hangi hakim ve savcılar nereye atandı?

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Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Peki, Hangi hakim ve savcılar nereye atandı? İşte, HSK güz kararnamesi atama kararları!

HSK güz kararnamesi atama kararları! Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Peki, Hangi hakim ve savcılar nereye atandı? İşte, HSK güz kararnamesi atama kararları haberimizde...

HSK GÜZ KARARNAMESİ ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesini yayımladı. Kararnameyle birlikte adli yargıda 480, idari yargıda 26 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.

KAÇ HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesini tamamladı. Daire kurulun internet sitesinden kararnameyi ilan etti. Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

İSTANBUL'DA HANGİ HAKİM VE SAVCI NEREYE ATANDI?

Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Tayyip Özdurmaz Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Aysel Gökçe İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Yılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy hakimliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde de bulunan Okan Bato ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından Erzincan Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi.

Ankara Cumhuriyet savcıları Melih Aladağ ile Şenol Taşkale de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

İdari yargıda ise Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Ferhat Metin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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