Horhor Kebabı tarifi! Masterchef Horhor Kebabı nasıl yapılır? Patlıcanlı Horhor Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Horhor Kebabı hangi yöre?
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Masterchef 19 Haziran yedeklere girme yarışması ilk turunda şefler tarafından Horhor Kebabı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Horhor Kebabı nasıl yapılır? Horhor Kebabı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Horhor Kebabı yemek tarifi! Horhor Kebabı nasıl yapılır? Horhor Kebabı yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Horhor Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Horhor Kebabı yemek tarifi nasıldır? Horhor Kebabı yemeği nasıl yapılır? Horhor Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir?
Horhor kebabı karnıyarık yemeğine çok benzemektedir. Horhor kebabı bir nevi kuşbaşılı karnıyarıktır.
- 5-6 adet patlıcan
- 2 adet soğan
- 350 g kuşbaşı kuzu eti
- 2 tane domates
- 3-4 tane sivribiber
- 1 çorba kaşığı salça
- Sıvıyağ
- Tuz
- Karabiber
- 1/4 limon suyu
Horhor Kebabı İmambayıldı yemeği gibi tamamen terletme tekniğiyle yapılan bir yemektir. Kısaca tarifi şöyle:
- Etleri derin bir kabın içine alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, sıvı yağ, domates salçası, biber salçası, pul biber, karabiber, tuz ve limon suyunu ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırarak etlere yedirin. Etleri bu şekilde 2-3 saat kadar dinlendirin.
- Tavada veya ızgarada közlenmiş yeşil biberleri ve domatesleri hazırlayın.
- Marine olan etleri düz bir tavanın içine alın ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bu sırada etleri ara ara karıştırarak eşit şekilde pişmelerini sağlayın.
- Lavaş ekmeklerini ıslak bir bezin içine sararak 2-3 dakika buharda bekletin.
- Servis tabağına bir lavaş ekmeği yayın. Üzerine pişirdiğiniz etleri ve közlenmiş yeşil biberleri ekleyin. Ardından bir lavaş ekmeği daha koyun ve üzerine közlenmiş domatesleri yerleştirin.
- Horhor kebabını yoğurt ve salata ile birlikte servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!