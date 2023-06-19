Horhor Kebabı tarifi! Masterchef Horhor Kebabı nasıl yapılır? Patlıcanlı Horhor Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Horhor Kebabı hangi yöre?

Masterchef 19 Haziran yedeklere girme yarışması ilk turunda şefler tarafından Horhor Kebabı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Horhor Kebabı nasıl yapılır? Horhor Kebabı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Horhor Kebabı yemek tarifi! Horhor Kebabı nasıl yapılır? Horhor Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Horhor Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Horhor Kebabı yemek tarifi nasıldır? Horhor Kebabı yemeği nasıl yapılır? Horhor Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir?

HORHOR KEBABI NEDİR?

Horhor kebabı karnıyarık yemeğine çok benzemektedir. Horhor kebabı bir nevi kuşbaşılı karnıyarıktır.

HORHOR KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5-6 adet patlıcan

2 adet soğan

350 g kuşbaşı kuzu eti

2 tane domates

3-4 tane sivribiber

1 çorba kaşığı salça

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

1/4 limon suyu

HORHOR KEBABI NASIL YAPILIR?

Horhor Kebabı İmambayıldı yemeği gibi tamamen terletme tekniğiyle yapılan bir yemektir. Kısaca tarifi şöyle: