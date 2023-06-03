Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi olarak izleyicisi ile buluşacak olan Hızlı ve Öfkeli 10 nereden izlenir? Merak ediliyor. Özellikle serinin sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 nereden izlenir? Hızlı ve Öfkeli 10 izleme linki var mı? Hızlı ve Öfkeli 10 hangi platformda?

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HIZLI VE ÖFKELİ 10 NEREDEN İZLENİR?

Hızlı ve Öfkeli 10 izleyicileri ile beyaz perdede buluştu ve bu nedenle henüz herhangi bir dijital platform üzerinden izlemek mümkün değil.

Ekim 2020'de, The Fast Saga olarak bilinen ana dizinin onuncu ve on birinci bir taksitle sonuçlanacağı, Lin'in yönetmenliğe geri döneceği ve ana kadronun ekleneceği ortaya çıktı. Filmin resmi adı Nisan 2022'de temel çekimler başladığında ortaya çıktı. Lin daha sonra o ay yönetmenlikten ayrıldı, bildirildiğine göre yaratıcı farklılıklar yüzünden yapımcı olarak kalmaya devam edecek. Leterrier bir ay sonra onun yerine işe alındı. 300 milyon dolarlık tahmini üretim bütçesi ile şimdiye kadar yapılmış en pahalı beşinci filmdir. Çekimler Ağustos ayına kadar sürdü, Londra, Roma, Torino, Lizbon ve Los Angeles'ta gerçekleşti.