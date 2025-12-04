Hisseli tapu sahipleri 500 bin konut projesine başvurabilir mi?

Türkiye'nin 81 ilini kapsayan ve "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut hamlesinde başvurular devam ediyor. 10 Kasım'da başlayan başvuru süreci; e-Devlet üzerinden 18 Aralık, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık tarihinde sona erecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle konut sahibi olma fırsatı sunuluyor. Başvuru koşulları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 10 yıldır Türk vatandaşı olmak ve başvuru sahibinin eşi ya da çocukları üzerine kayıtlı tam bağımsız konut tapusu bulunmaması şartları bulunuyor. Ayrıca İstanbul'da hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL sınırı uygulanıyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutuluyor.

HİSSELİ TAPU BAŞVURUYA ENGEL Mİ?

Projeye başvurmak isteyenlerin en sık yönelttiği sorulardan biri hisseli tapu sahipliğinin engel oluşturup oluşturmadığı oldu. TOKİ, bu konuda net bir kriter belirledi. Tam bağımsız bölüme sahip olmayan hisseli tapu sahipleri "ev sahibi" kabul edilmediği için projeye başvuru yapabiliyor. Başka bir ifadeyle, üzerinde yalnızca hisse bulunan vatandaşlar sosyal konut başvurusunda engelle karşılaşmıyor.

BAŞVURU SAHİBİNİN VEFATI DURUMUNDA NE OLACAK?

Başvuru sahibinin, başvuru sonrası vefat etmesi halinde ise süreç durmuyor. Bu durumda yasal mirasçılar hak sahipliğini devralarak konut sürecine devam edebiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Başvurular, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Hak sahibi kura çekimi 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

FİYATLAR VE ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde belirlenen konut fiyatları ve ödeme planı şöyle:

55 m² 1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

Yüzde 10 peşinat - 240 ay vade - aylık 6 bin 750 TL taksit

65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

Yüzde10 peşinat - 240 ay vade - aylık 8 bin 250 TL taksit

80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

Yüzde 10 peşinat - 240 ay vade - aylık 9 bin 938 TL taksit