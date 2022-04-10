Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vize gerekiyor mu?

Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan'a gitmek isteyen vatandaşlar Hırvatistan vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Avrupa'da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet olan Hırvatistan'agitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den Hırvatistan'a vizesiz gidilir mi, Hırvatistan'a vize var mı merak ediliyor. Peki, Hırvatistan vize başvurusu var mı, Türkiye - Hırvatistan vize muafiyet durumu nedir? İşte Hırvatistan vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

HIRVATİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde vizeye tabidirler. Geçerli, iki veya çok girişli Schengen vizesi (C tipi), uzun süreli vize (D tipi) bulunan veya Schengen üyesi ülkelerde geçerli oturum izni bulunan vatandaşlarımız ile resmi pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi değildir.

Ayrıca, iki veya çok girişli Bulgaristan veya Romanya vizesi sahibi olan veya bu ülkelerde oturum izni bulunan vatandaşlarımız da vizeye tabi değildir (Hırvatistan'da 180 gün içinde en fazla 90 gün kalınabilmektedir ). Vize süresinin, sağlık, evlenme ve diğer haklı görülebilecek sebepler dışında uzatılması mümkün değildir.

Geçerli, çok girişli Schengen vizesi veya Schengen üyesi ülkelerde geçerli oturumu bulunmayan vatandaşlarımızın seyahatleri öncesinde bulundukları ülkedeki Hırvatistan temsilciliklerinden vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Hırvatistan'a geliş tarihinde pasaport geçerlilik sürelerinin 90 günden fazla olması gerekmekte, Hırvatistan sınır polisi, ülkeye giriş yapmak üzere gelen kişilerden geliş amacına göre davetiye, gidiş-dönüş uçak bileti, ücreti ödenmiş otel rezervasyonu ve kalınacak her gün için 60 Euro ibraz edilmesini talep edebilmekte, ülkeye geliş amaçlarını sorgulayabilmekte ve kendilerinden tatmin edici bilgi ve belge alamadığı kişilerin Hırvatistan'a girişlerine izin vermeyebilmektedir. Hırvatistan'a uçakla gelen vatandaşlarımız, bu durumda geldikleri uçakla geri gönderilebilmektedirler.

HIRVATİSTAN KÜNYESİ

Etnik Yapı: % 90,42 Hırvat, % 4,36 Sırp, % 0, 73 Boşnak, % 0,42 İtalyan, % 0,41 Arnavut, % 0,40 Roman, % 0,33 Macar, % 0,25 Sloven, % 2,68 Diğerleri

Siyasi Durum: Ülkede son Parlamento seçimleri 5 Ocak 2020 tarihinde yapılmıştır.

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: BM, AB, NATO, AGİT, Avrupa Konseyi, GDAÜ, DTÖ, Merkezi Avrupa Girişimi (CEI), CEFTA, IMF, Dünya Bankası, UNESCO, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ILO, IMF, IMO, IMSO, INMARSAT, INTELSAT, INTERPOL, IOM, IPU, ITU, OPCW, OTIF, PRI, UNIDO, UNIDROAIT, UPU, WB, WCO, WHO, WIPO, WMO

Hırvatistan'ın Ülkemizdeki Diplomatik ve Konsüler Temsilcilikleri: Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu

HIRVATİSTAN EKONOMİSİ

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, İtalya, Slovenya, Avusturya

Başlıca ihracat kalemleri: taşıt, makine, tekstil, kimyasallar, gıda

Başlıca ithalat kalemleri: makine, taşıt, elektrikli cihazlar, kimyasallar, gıda

Ekonominin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar Hırvatistan'da en önemli gündem maddeleri arasında yeralmıştır. Ülke ekonomisinde 2008-2014 yılları arasında devam eden ekonomik durgunluk, 2015 ve 2016 yıllarında kaydedilen pozitif büyüme oranlarıyla tersine çevrilmişse de istihdam artışı ve yaşam kalitesinin yükselmesi bağlamında henüz bir yansıması olmamıştır. Ülke ekonomisinde turizm gelirlerinin önemli bir payı mevcuttur.

Hırvatistan hemen hemen her sektörde net ithalatçı konumunda olup, son yıllarda yıllık ortalama 20-25 milyar Dolar ithalat gerçekleştirmektedir.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye, Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almış; bu ülke ile her alanda yakın ilişkiler kurmuş, Hırvatistan'ın NATO'ya katılımını desteklemiştir.

2009 yılı başında Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan "Strateji Belgesi"yle ivme kazanan karşılıklı üst düzey ziyaretler ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamıştır. 2010 Ocak ayında ihdas edilen Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek Üçlü İstişare Mekanizması ve Haziran 2009-Haziran 2010 döneminde bir yıl süreyle Dönem Başkanlığını üstlendiğimiz Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) çerçevesinde bölgesel konularda da iki ülke arasında yakın işbirliği kurulmuştur.

Dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Kitaroviç ayrıca, 17-19 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "World Congress of Angel Investors 2019" etkinliğine katılmış, bu vesileyle 17 Şubat akşamı DEİK tarafından düzenlenen çalışma yemeğinde Türk işadamlarıyla biraraya gelmiştir.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmî Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ve Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması 8. Toplantısına katılmak üzere 6 Kasım 2020 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Bakanımız ile Radman arasında bir ikili görüşme de yapılmıştır.

Ülkelerimiz arasında mevcut Türkiye-Hırvatistan Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun Türk kanadı Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Hırvat kanadı Başkanı SDP milletvekili Matko Kuzmaniç'tir.

HIRVATİSTAN'IN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Son Parlamento seçimleri 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) Genel Başkanı Andrej Plenkoviç, Bağımsız Sırp Demokratik Partisi (SDSS), Hırvat Halk Partisi (HNS) ile Reformcuların desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurmuş ve hükümet 24 Temmuz 2020 tarihinde güvenoyu alarak görevine başlamıştır. Plenkoviç Başbakanlık görevini üstlenirken, HDZ'li Gordan Jandrokoviç ise Meclis Başkanlığı'na seçilmiştir.

Siyasi partilerin meclise girebilmeleri için seçimlerde ülke genelinde en az %5 oy almaları gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından ve beş yıl için seçilmektedir. Cumhurbaşkanlığı üst üste en fazla iki dönem yapılabilmektedir. Zoran Milanoviç, ilki 22 Aralık 2019, ikincisi 5 Şubat 2020 tarihinde olmak üzere iki turda gerçekleştirilen seçimlere Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı olarak katılmış ve ikinci turda %52,66 oyla seçimleri kazanmıştır.

Hırvatistan'ın öncelikli dış politika hedefi Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyon ve bu bağlamda, NATO ve AB'ye katılım olmuştur. Hırvatistan, NATO üyeliği hedefini Nisan 2009'da Strazburg-Kehl'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde İttifak'a katılarak gerçekleştirmiştir. 2005 yılında aday ülke olarak müzakerelere başladığı AB'ye katılım yolunda Haziran 2011 itibariyle müzakere sürecini tamamlayan Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde AB ile Katılım Anlaşması'nı imzalamış, 2012 Ocak ayında ise onaylamıştır. Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 28. üye olarak AB'ye katılmıştır.

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