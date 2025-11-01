Haberler

Hikmet Çapanoğlu kaç yaşında, neden vefat etti? Beşiktaş U17 Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu kimdir?

Hikmet Çapanoğlu kaç yaşında, neden vefat etti? Beşiktaş U17 Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbol camiası, Beşiktaş U17 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun ani vefatıyla sarsıldı. Genç yeteneklerin yetişmesinde yıllardır emeği olan Çapanoğlu'nun kaybı, hem kulüp içinde hem de spor dünyasında derin üzüntü yarattı. Peki, Hikmet Çapanoğlu kaç yaşında, neden vefat etti? Beşiktaş U17 Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu kimdir?

Beşiktaş camiası, U17 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşıyor. Futbolculuk kariyerinde sahada gösterdiği disiplin ve çalışkanlıkla tanınan Çapanoğlu, futbolu bıraktıktan sonra uzun yıllar boyunca genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir rol üstlendi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HİKMET ÇAPANOĞLU KİMDİR?

Hikmet Çapanoğlu, 29 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuş eski bir profesyonel futbolcu ve Beşiktaş altyapısında uzun yıllar görev yapmış bir antrenördür. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Çapanoğlu, 1995 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerinde Sakarya spor, Kuşadası spor, Diyarbakır spor, Kayseri Erciyes spor, Çorlu spor ve Şanlıurfa spor gibi takımlarda forma giydi. 1997-1998 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve 1998'de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Milli takım deneyimi açısından ise Çapanoğlu, profesyonelliğe geçmeden önce farklı yaş kategorilerinde toplam 40 kez milli takıma çağrıldı. Futbolculuk döneminde savunmadaki çalışkanlığı ve disiplinli oyunu ile tanındı.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yoluna giren Hikmet Çapanoğlu, uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev yaptı ve son olarak U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu olarak genç futbolcuları yetiştiriyordu.

Hikmet Çapanoğlu kaç yaşında, neden vefat etti? Beşiktaş U17 Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu kimdir?

HİKMET ÇAPANOĞLU KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Hikmet Çapanoğlu, 29 Ekim 1976 doğumlu olup, 2025 yılında vefat etti. Bu durumda 49 yaşında hayata veda etmiş oldu.

HİKMET ÇAPANOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefatı, Beşiktaş camiası ve Türk spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

HİKMET ÇAPANOĞLU'NUN KARİYERİ

Futbolculuk: Beşiktaş altyapısında yetişti, profesyonel sözleşme 1995'te imzalandı. Sakaryaspor, Kuşadasıspor, Diyarbakırspor, Kayseri Erciyesspor, Çorluspor ve Şanlıurfaspor gibi takımlarda oynadı. Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Milli Takım: Farklı yaş kategorilerinde toplam 40 kez milli takıma çağrıldı, profesyonel dönemde milli formayı giyemedi.

Antrenörlük: Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş altyapısında uzun yıllar görev aldı. Son olarak U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu olarak genç oyuncuların yetişmesine katkı sağladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.