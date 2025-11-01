Hikmet Çapanoğlu kaç yaşında, neden vefat etti? Beşiktaş U17 Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu kimdir?

Beşiktaş camiası, U17 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşıyor. Futbolculuk kariyerinde sahada gösterdiği disiplin ve çalışkanlıkla tanınan Çapanoğlu, futbolu bıraktıktan sonra uzun yıllar boyunca genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir rol üstlendi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HİKMET ÇAPANOĞLU KİMDİR?

Hikmet Çapanoğlu, 29 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuş eski bir profesyonel futbolcu ve Beşiktaş altyapısında uzun yıllar görev yapmış bir antrenördür. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Çapanoğlu, 1995 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerinde Sakarya spor, Kuşadası spor, Diyarbakır spor, Kayseri Erciyes spor, Çorlu spor ve Şanlıurfa spor gibi takımlarda forma giydi. 1997-1998 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve 1998'de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Milli takım deneyimi açısından ise Çapanoğlu, profesyonelliğe geçmeden önce farklı yaş kategorilerinde toplam 40 kez milli takıma çağrıldı. Futbolculuk döneminde savunmadaki çalışkanlığı ve disiplinli oyunu ile tanındı.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yoluna giren Hikmet Çapanoğlu, uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev yaptı ve son olarak U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu olarak genç futbolcuları yetiştiriyordu.

HİKMET ÇAPANOĞLU KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Hikmet Çapanoğlu, 29 Ekim 1976 doğumlu olup, 2025 yılında vefat etti. Bu durumda 49 yaşında hayata veda etmiş oldu.

HİKMET ÇAPANOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefatı, Beşiktaş camiası ve Türk spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

HİKMET ÇAPANOĞLU'NUN KARİYERİ

Futbolculuk: Beşiktaş altyapısında yetişti, profesyonel sözleşme 1995'te imzalandı. Sakaryaspor, Kuşadasıspor, Diyarbakırspor, Kayseri Erciyesspor, Çorluspor ve Şanlıurfaspor gibi takımlarda oynadı. Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Milli Takım: Farklı yaş kategorilerinde toplam 40 kez milli takıma çağrıldı, profesyonel dönemde milli formayı giyemedi.

Antrenörlük: Futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş altyapısında uzun yıllar görev aldı. Son olarak U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu olarak genç oyuncuların yetişmesine katkı sağladı.