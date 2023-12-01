Henry Alfred Kissinger, Yahudi kökenli Amerikalı diplomat, politik bilimci, politikacı ve devlet adamı. Olarak bilinmektedir. Henry Kissinger hakkındaki detayları merak edenler araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu?

Henry Kissinger kimdir? Sorusu, özellikle hayatını kaybetmesi ile birlikte birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü. Bu kapsamda kişi hakkında birçok haber gündeme geldi. Peki, Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu?

HENRY KİSSİNGER KİMDİR?

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü. Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, eski bakanın Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. 100 yaşında hayatını kaybeden eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'dan geriye kanlı bir geçmiş kaldı. Kamboçya, Doğu Timor ve Bangladeş'te soykırımları kolaylaştıran Kissinger, Afrika'da hızlanan iç savaşları, Güney Amerika'daki darbeleri ve ölüm mangalarını destekleyerek 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu.