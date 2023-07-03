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6 aylık enflasyon farkı Haziran 2023! Memur zammı oranı ne kadar? Memur zammı enflasyon farkı, TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanıyor?

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Türkiye'de milyonlarca kişi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yakında açıklanması beklenen 6 aylık enflasyon farkını büyük bir dikkatle bekliyor. Enflasyon, birçok maaş artışının belirlenmesinde önemli bir etken olarak biliniyor. Temmuz ayında memurlar ve emekliler için yapılacak zam da 6 aylık enflasyon rakamlarına büyük bir önem taşıyor. Peki, Haziran 6 aylık enflasyon farkı 2023: Memur zammı oranı ne kadar? Memur zammı enflasyon farkı, TÜİK 6 aylık enflasyon ne zaman açıklanır?

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Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11.402 TL seviyesine yükselmişti. TÜİK'in her yıl açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları emekliler ve memurlar tarafından merak ediliyor. Memur zamlarının bu rakama göre artacağı bilinirken vatandaşlar merak ediyor Haziran 6 aylık enflasyon farkı 2023: Memur zammı oranı ne kadar? Memur zammı enflasyon farkı, TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar…

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı ve 6 aylık enflasyon rakamları 5 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Haziran 6 aylık enflasyon farkı 2023: Memur zammı oranı ne kadar? Memur zammı enflasyon farkı, TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanıyor?

TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık veriler sonrası memurların maaşları bu doğrultuda zamlanacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı ve 6 aylık enflasyon rakamları 5 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Haziran 6 aylık enflasyon farkı 2023: Memur zammı oranı ne kadar? Memur zammı enflasyon farkı, TÜİK 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanıyor?

Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11.402 TL seviyesine yükselmişti. TÜİK'in her yıl açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları emekliler ve memurlar tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından haziran ayı ve 6 aylık enflasyon rakamları 5 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

Memur zammı Gündem Politika Ekonomi Haberler

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