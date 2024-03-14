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Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli?

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Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Çine Belediye Başkan adayı olan Hayri Akar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hayri Akar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

HAYRİ AKAR KİMDİR?

Hayri Akar, Yeniden Refah Partisi Aydın- Çine Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar esnaftır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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