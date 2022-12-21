Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Hayatımın Şansı dizisinde yer alan Rüzgar Akcan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hayatımın Şansı Rüzgar kimdir? Rüzgar Akcan gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Rüzgar karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Hayatımın Şansı Turgay kimdir? Turgay Moral gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Turgay karakterini kim canlandırıyor?

Başrollerinde Alican Yücesoy, Şifanur Gül ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Hayatımın Şansı dizisi Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayatımın Şansı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Hayatımın Şansı dizisinin karakterlerinden Rüzgar, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Hayatımın Şansı dizisi Rüzgar Akcan karakteri merak konusu oldu. Peki, Hayatımın Şansı Rüzgar kimdir? Rüzgar Akcan gerçekte kim, adı ne? Hayatımın Şansı Rüzgar karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

HAYATIMIN ŞANSI RÜZGAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Hayatımın Şansı dizisinde Rüzgar Akcan karakterini Alican Yücesoy canlandırmaktadır.

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında diziler ve sinema filmleri yapmıştır.[1] 2015 yılı itibarı ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun yeni genel sanat yönetmenidir.

Anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir