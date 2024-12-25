Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Hatayspor'da yaprak dökümü sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevinden ayrılmasında yalnızca 1 gün sonra başkan Levent Mıstıkoğlu da istifa etti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hatayspor'dan başkan Levent Mıstıkoğlu'nun istifasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"KAMUOYUNA! Kulüp Başkanımız Sayın Levent MISTIKOĞLU görevinden istifa etme kararı almıştır. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, kulübümüzün geleceği için en iyi dileklerimizi sunarız. Saygılarımızla,"

Levent Mıstıkoğlu

MISTIKOĞLU'NDAN VEDA SÖZLERİ

Levent Mıstıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını kulübün menfaatlerini en ön planda tutarak aldığını belirtti. Bu kararı uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldığını ifade eden Mıstıkoğlu, şunları kaydetti;

"Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim."

Bu görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti ve Hatayspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Mıstıkoğlu, "Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY DA 1 GÜN ÖNCE YOLLAR AYRILMIŞTI

Hatayspor'da son olarak iç sahada ligin dibine demir atan Adana Demirspor karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında dün de teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Rıza Çalımbay

HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 9 puan toplayabildi. Akdeniz ekibi, ligin son sırasındaki Adana Demirspor'un ardından 18. sırada bulunuyor.