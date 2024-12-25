Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiple de kötü günler geçiren ve küme düşme hattında bulunan Hatayspor'da başkan Levent Mıstıkoğlu istifa etti. Akdeniz ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay'da dün görevini bırakmıştı.

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Hatayspor'da yaprak dökümü sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevinden ayrılmasında yalnızca 1 gün sonra başkan Levent Mıstıkoğlu da istifa etti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hatayspor'dan başkan Levent Mıstıkoğlu'nun istifasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"KAMUOYUNA! Kulüp Başkanımız Sayın Levent MISTIKOĞLU görevinden istifa etme kararı almıştır. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, kulübümüzün geleceği için en iyi dileklerimizi sunarız. Saygılarımızla,"

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa ettiLevent Mıstıkoğlu

MISTIKOĞLU'NDAN VEDA SÖZLERİ

Levent Mıstıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını kulübün menfaatlerini en ön planda tutarak aldığını belirtti. Bu kararı uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldığını ifade eden Mıstıkoğlu, şunları kaydetti;

"Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim."

Bu görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti ve Hatayspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Mıstıkoğlu, "Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY DA 1 GÜN ÖNCE YOLLAR AYRILMIŞTI

Hatayspor'da son olarak iç sahada ligin dibine demir atan Adana Demirspor karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında dün de teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa ettiRıza Çalımbay

HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 9 puan toplayabildi. Akdeniz ekibi, ligin son sırasındaki Adana Demirspor'un ardından 18. sırada bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Futbol
img

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
img

Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
img

Çocuğu yoğun bakımda olan baba böyle isyan etti
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Depremin yerle bir ettiği il olmasına rağmen Malatyaspor gibi ağlamak yerine ayak da kaldılar Başkanı tebrik etmek gerek

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

VOLKAN ARADAN SIYRILDI.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

12.12 saat anlamı nedir? 12 12 saat aşk anlamı 2024! 11.11 saat anlamı nedir? 11 11 saat aşk anlamı 2025! 10.10 saat anlamı nedir? 10 10 saat aşk anlamı 2024! Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı? Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.