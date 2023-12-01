Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Hatayspor - Antalyaspor maçı oynanıyor. Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Hatayspor - Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç? Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Hatayspor - Antalyaspor maçı oynanıyor. Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Hatayspor - Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç? Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Hatayspor - Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

Hatayspor - Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Hatayspor - Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynandı.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlandı.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor - Antalyaspor maçı Mersin'de, Mersin Stadyumu'nda oynandı.