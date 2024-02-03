HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Merak edilmekte ve beklenen günün gelmesi ile birlikte araştırılmakta. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Hataylılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekiminin detayları araştırama konusu oluyor. Peki, TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte Hatay TOKİ kura çekimi CANLI!

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI

Hatay deprem konutları kura çekimi, 3 Şubat 2024 tarihinde saat 13.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Katılımcılar, bu önemli anı, saat 16:00'dan itibaren AFAD'ın resmi Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecekler. Buna göre TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi AFAD'ın resmi Youtube kanalından canlı izlenebilmektedir.

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ KAÇ EV VERİLECEK?

3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kura töreni düzenlenecek. TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA

Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.