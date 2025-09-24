Hande Baladın eski sevgilisi Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot ile Devrim Özkan sevgili mi?

Voleybol dünyasının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Trevor Clevenot, hem saha içi performansıyla hem de özel hayatıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Özellikle ünlü voleybolcu Devrim Özkan ile adı anılınca, kullanıcılar Trevor Clevenot'un yaşam öyküsü, kariyeri ve başarıları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Hande Baladın'nın eski sevgilisi Trevor Clevenot kimdir? Voleybolcu Trevor Clevenot hangi takımda oynuyor? Ve en merak edilen soru: Trevor Clevenot ile Devrim Özkan sevgili mi?Trevor Clevenot hayatına dair detaylar haberimizde...

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Trevor Clevenot, 28 Haziran 1994 yılında Fransa'da doğmuş bir profesyonel voleybolcudur. Babası Alain Clevenot da eski bir Fransız voleybol oyuncusu olup, Trevor'un voleybola olan ilgisini küçük yaşta geliştirmesinde büyük rol oynamıştır. Genç yaşlardan itibaren voleybola tutkuyla bağlı olan Clevenot, kısa sürede uluslararası arenada adını duyurmayı başarmıştır.

Trevor, saha içinde dış smaçör pozisyonunda görev yapmakta olup, fiziksel yetenekleri, hızlı smaçları ve blok performansıyla takımına önemli katkılar sağlamaktadır. Sosyal medya üzerinden de hayranlarıyla etkileşimde bulunarak popülerliğini artırmıştır.

TREVOR CLEVENOT KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1994 doğumlu olan Trevor Clevenot, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. 30'lu yaşlara yaklaşmasına rağmen, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşamaktadır. Sporculuk kariyerinde bu yaş, hem tecrübe hem de performans açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilmektedir.

TREVOR CLEVENOT NERELİ?

Fransız voleybolcu Trevor Clevenot, Fransa doğumludur ve milli takım kariyerine Fransa adına devam etmektedir. Küçük yaşlarda Fransa'nın voleybol altyapılarında eğitim alan Clevenot, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiş ve ulusal takıma kadar yükselmiştir.

TREVOR CLEVENOT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Trevor Clevenot, uluslararası voleybol kariyerinde birçok önemli takımda forma giymiştir. Güncel olarak ise Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda dış smaçör olarak görev yapmaktadır. Kariyerinde öne çıkan bazı başarıları şunlardır:

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları: Erkekler voleybol turnuvasında altın madalya kazandı.

Dünya Ligi Şampiyonaları: 2015 ve 2017 yıllarında iki kez Dünya Ligi şampiyonu oldu.

Polonya SüperCup: 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Jastrzebski Wegiel ile şampiyonluklar yaşadı.

Polonya Şampiyonası ve Kupası: 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Polonya şampiyonlukları ve kupa zaferleri elde etti.

Trevor'un takım performansı, uluslararası arenada gösterdiği başarılar ve kritik maçlardaki katkısı, onu modern voleybolun en dikkat çeken oyuncularından biri haline getirmiştir.

HANDE BALADIN'IN ESKİ SEVGİLİSİ KİM?

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen bir diğer konu ise Trevor Clevenot ile Hande Baladın arasındaki ilişki iddialarıdır. Hande Baladın, Türkiye voleybolunun önde gelen isimlerinden biridir ve medyada zaman zaman Trevor ile olan bağlantısı konuşulmuştur. Bu durum, Clevenot'un özel hayatını merak eden kullanıcıların aramalarında önemli bir yere sahip olmasına neden olmuştur.