Hamsili Ekmek tarifi! MasterChef Hamsili Ekmek nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsili Ekmek hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsili Ekmek hazırladı. Peki, Hamsili Ekmek nedir? Hamsili Ekmek nasıl yapılır? Hamsili Ekmek nedir?

Hamsi lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsili Ekmek ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsili Ekmek nasıl yapılır? Hamsili Ekmek nedir? Hamsili Ekmek nasıl yapılır, Hamsili Ekmek yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsili Ekmek yapıldı, evde klasik Hamsili Ekmek yapıldı! İşte en güzel Hamsili Ekmek!

HAMSİLİ EKMEK TARİFİ!

Hamsili Ekmek Malzemeleri Nelerdir

½ kg hamsi

½ kg pırasa

½ kg pazı

4 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

½ kg mısır unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı ılık su

Hamsili Ekmek Nasıl Yapılır

İlk olarak temizlenen hamsiler kılçıklarından ayrılır. Bir kabın içerisine konan mısır unu, bir çay bardağı ılık su, yumurta, yoğurt, tuz ve karabiber ile karıştırılır. Ardından pırasa, pazı, soğan ve hamsi doğranarak sıvı yağ ile birlikte bu karışıma eklenir. Fırına verilecek kap yağlanır, hazırlanan karışım bu kaba dökülür ve önceden ısıtılmış 180ºC'lik fırında 40-45 dakika pişirilir.

Hazırlama Süresi; 10-15 dakika 6/8 kişilik

Kaynak; Kültürel Çeşitliliği İle Düzce Lezzetleri Kitabı