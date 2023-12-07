Hamsi Böreği tarifi! MasterChef Hamsi Böreği nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsi Böreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsi Böreği hazırladı. Peki, Hamsi Böreği nedir? Hamsi Böreği nasıl yapılır? Hamsi Böreği nedir?

Hamsi lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsi Böreği ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsi Böreği nasıl yapılır? Hamsi Böreği nedir? Hamsi Böreği nasıl yapılır, Hamsi Böreği yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsi Böreği yapıldı, evde klasik Hamsi Böreği yapıldı! İşte en güzel Hamsi Böreği!

HAMSİ BÖREĞİ TARİFİ!

Hamsi Böreği Malzemeleri Nelerdir

1 kg hamsi

3 su bardağı pirinç

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Maydonoz

3 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı şeker,

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı fıstık

1 çay bardağı mısır unu

Yarım limon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Su

Hamsi Böreği Nasıl Yapılır

Hamsiler 1 gün suda bekletilir, süzgeçten süzülüp kılçığı alınarak temizlenir. Tencerenin içerisine zeytin yağı ve tereyağı konularak eritilir, üzerine ince ince doğranan soğanlar konulur ve biraz kavrulur,fıstıkları da dökerek renkleri dönene kadar kısık ateşte kavurmaya devam edilir. Renk dönmeye başlayınca içerisine üzümü (pilavın rengini karartmasın diye sıcak suda bekletilir) ve pirinçleri ilave edip karıştırmaya devam edilir. Üzerine yarım limon sıkılarak, karabiber çok az tuz, kırmızı biber ilave edip tekrar karıştırılır. Pirinçlerin üzerini geçecek şekilde kaynamış su döküp, biraz daha tuz ilave edip bir tatlı kaşığı şekerde koyarak karıştırılıp tencerenin kapağını kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişen pilav demlenmesi için kapak ile tencerenin arasına bir bez konularak demlenmeye bırakılır . Kıyılımış maydanozları demlenen pilava ilave ederek karıştırılır. Tavamız tamamen yağlanıp, ısıtılır. Hamsinin sadece sırtı mısır ununa bulanarak kuyruk kısmı yukarı gelecek ve boşluk kalmayacak şekilde tava doldurulur, üzerine hazırlanan harç dökülür ve güzelce yayılır. kalan hamsiler aynı şekilde una bulanarak sırt üstü gelecek şekilde harcın üzerine dizilir. Alt üst edilerek ateşte pişirilir.

KAYNAK: Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi.