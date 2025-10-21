Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Hamdi Akın, kurucusu olduğu Akfen Holding ile altyapı, enerji ve havalimanı işletmeciliği alanlarında dev yatırımlara imza atarak ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağladı. Peki, Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? AKFEN Holding sahibi Hamdi Akın ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Detaylar haberimizde!

AKFEN HOLDİNG SAHİBİ HAMDİ AKIN KİMDİR?

Türk iş dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Hamdi Akın, 1976 yılından bu yana iş hayatında aktif rol oynamakta ve Türkiye'nin en büyük altyapı yatırımcılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren Akfen Holding'in kurucusu olan Akın, aynı zamanda TAV Havalimanları Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Özellikle yap-işlet-devret modeliyle Türkiye'de havalimanı işletmeciliğinin gelişmesinde öncü rol oynamıştır.

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hamdi Akın, eğitim hayatına Ankara'da devam etmiş ve mühendislik eğitimiyle teknik bir altyapı kazanmıştır. Zamanla, altyapı projelerinden liman işletmeciliğine, enerji üretiminden gayrimenkul yatırımlarına kadar genişleyen bir iş imparatorluğu inşa etmiştir. Aynı zamanda spor dünyasında da adından söz ettiren Hamdi Akın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün asbaşkanlık görevini iki farklı dönemde yürütmüştür.

HAMDİ AKIN KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır. Henüz genç yaşta iş hayatına atılan Akın, 20'li yaşlarının başında müteahhitlik yapmaya başlamış ve ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en tanınmış iş insanlarından biri haline gelmiştir. Uzun soluklu kariyeri boyunca çok sayıda büyük projeye imza atmış, bu tecrübeleriyle Türkiye'deki kamu-özel sektör iş birliklerinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

HAMDİ AKIN NERELİ?

Hamdi Akın, İstanbul doğumludur. Ancak çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir kısmını Ankara'da geçirmiştir. Lise eğitimini Ankara Yenimahalle'de bulunan Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamlamış, ardından Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Dolayısıyla kökleri İstanbul'a dayansa da, eğitim ve iş hayatının başlangıcı Ankara merkezlidir.

HAMDİ AKIN NE İŞ YAPIYOR?

Hamdi Akın, çok yönlü bir iş insanı olarak altyapı, enerji, liman işletmeciliği, havalimanı yönetimi ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 1976 yılında müteahhitlik yapmaya başlayarak Akfen Şirketler Grubu'nu kurmuştur. Başlangıçta okul, hastane ve altyapı projeleri ile yola çıkan Akın, zamanla Türkiye'nin en büyük projelerinde yer almıştır.

1986 yılında Türkiye'de ilk defa yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen Antalya Havalimanı Terminali projesini üstlenerek bu alandaki liderliğini pekiştirmiştir. Ardından Kayseri Erkilet, Isparta, Bursa gibi şehirlerdeki havaalanı ve doğalgaz projelerini başarıyla tamamlamıştır.

1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte TAV Havalimanları Holding'i kurmuş ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yap-işlet-devret ihalesini kazanmıştır. Bu proje, Türkiye'de havalimanı işletmeciliğinde dönüm noktası olmuştur. 2005 yılında dünyanın en büyük liman işletmecilerinden PSA ile ortaklık kurarak Mersin Limanı'nın 36 yıllık işletme hakkını alan Akın, liman işletmeciliğine de güçlü bir giriş yapmıştır.

Bugün itibarıyla Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Hamdi Akın, aynı zamanda 2005 yılından bu yana TAV Havalimanları Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

HAMDİ AKIN SERVETİ NE KADAR?

Servetinin büyük bir kısmı Akfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren altyapı, enerji, liman, havalimanı ve gayrimenkul yatırımlarından elde edilmektedir.

Ayrıca, TAV Havalimanları gibi uluslararası alanda da faaliyet gösteren büyük şirketlerdeki payları, Akın'ın finansal gücünü daha da artırmaktadır. Liman işletmeciliği, özellikle Mersin Limanı gibi dev projeler, uzun vadeli gelir sağlayan yatırımlar arasında yer almaktadır. Akın'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı ortaklıklar ve özelleştirme ihaleleri, onun iş dünyasındaki etkisini ve ekonomik büyüklüğünü ortaya koymaktadır.