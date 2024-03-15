Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak nereli? Detaylar haberimizdedir…

HAMDİ AK KİMDİR?

Hamdi Ak, 01 Mayıs 1974 tarihinde Bozkır ilçesinde doğmuştur. Askeri Okulu kazanarak 1992 yılında Astsubay olarak göreve başlamıştır. Görev süresi boyunca yurdun çeşitli bölgelerinde ve Afrika'da görevlerde bulunmuştur. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılında kendi isteğiyle emekli olmuştur. Evlidir ve iki kız bir erkek çocuk babasıdır.

Hamdi Ak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.