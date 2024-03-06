Haliliye belediyesi hangi parti? Sorusu, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş tarafından aktif olarak merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Böylece Haliliye belediyesi hangi parti? Sorusu da yanıt buldu. Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

HALİLİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Haliliye İlçesi'nde gerçekleşen aday yarışı sonuçlarına göre, seçmenlerin büyük çoğunluğu tercihini AK Parti adayı Mehmet Canpolat'tan yana kullanmıştır. Haliliye belediye başkanı AK Parti adayı Mehmet Canpolat'tır.

Canpolat, toplamda 104.365 oy alarak %65,48'lik bir oran elde etmiştir. Saadet Partisi adayı Mustafa Hekimoğlu ise 50.007 oy ile %31,37'lik bir destek bulmuştur. İyi Parti adayı Mustafa Reşit Dağ, 2.687 oy alarak %1,69 oranında destek elde etmiştir. BBP adayı Eyyüp Kurtboğan, 843 oy ile %0,53'lük bir oranı temsil ederken, DP adayı Ramazan Fırat ise 719 oy alarak %0,45'lik bir oran elde etmiştir.