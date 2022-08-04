Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Haliç Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Haliç Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Haliç Üniversitesi, 1998 yılında Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.

18 Ocak 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuvar yer almış olan Haliç Üniversitesi 23 Kasım 1998 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Matematik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Haliç Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyon

İstanbul'un ve Haliç'in; tarihi mirasından güç alarak, eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme alanlarında yetkin insan yetiştirerek önceliklendirdiği alanlarda lider üniversite olmak.

Misyon

Yerel ve evrensel değerlerden ilham alarak; bilim, sanat ve sporda öncü olmak.

Değerlerimiz