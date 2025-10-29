Hakem Yunus Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yunus Dursun'un yönettiği maçlar!

Türk futbolunda son günlerin en çok konuşulan konularından biri, genç hakem Yunus Dursun'un adıyla gündeme gelen disiplin süreci oldu. Peki, Yunus Demir kimdir? Hakem Yunus Demir kaç yaşında, nereli? Yunus demir hangi maçları yönetti? Yunus Demir'in hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

HAKEM YUNUS DURSUN KİMDİR?

1 Şubat 1993 doğumlu olan Yunus Dursun, Türk futbolunun genç ve dikkat çeken hakemlerinden biridir. Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaya gelen Dursun, küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duymuş, bu ilgisini zamanla hakemlik mesleğine yönlendirmiştir. 2014 yılında resmi olarak hakemlik kariyerine adım atan Dursun, kısa sürede gösterdiği performansla Türkiye Futbol Federasyonu'nun dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Hakemlikteki ilk yıllarında amatör liglerde görev yapan Dursun, yönettiği maçlardaki sakin tavrı, oyuna hâkim duruşu ve kararlarındaki netlik sayesinde hızla yükselmiştir. A Klasman Hakem Adaylığı sürecini başarıyla tamamladıktan sonra profesyonel liglerde düdük çalmaya başlamıştır. Özellikle 2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alarak üst düzey maç tecrübesi kazanmıştır.

YUNUS DURSUN KAÇ YAŞINDA?

Yunus Dursun, 1 Şubat 1993 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Hakemlik kariyerine 21 yaşında başlayan Dursun, 10 yılı aşkın süredir profesyonel anlamda futbol sahalarında görev yapmaktadır. Bu da onu Türkiye'de genç yaşına rağmen üst klasmanda görev alan az sayıda hakemden biri haline getirmiştir.

YUNUS DURSUN NERELİ?

Yunus Dursun, Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Midyat ilçesinde doğmuştur. Futbolculuk geçmişi bulunmayan Dursun, genç yaşta hakemliğe yönelerek bölgesini Türkiye'nin profesyonel futbol arenasında temsil eden sayılı isimlerden biri olmuştur.

YUNUS DURSUN'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Yunus Dursun, 2022-2023 sezonundan itibaren profesyonel liglerde görev almaya başlamıştır. 2025 sezonu itibarıyla Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında hakem ve dördüncü hakem olarak görev almıştır.

Son dönemde yönettiği maçlardan bazıları şunlardır:

Sakaryaspor A.Ş. – Ankara Keçiörengücü (1-0) – 25 Ekim 2025, Trendyol 1. Lig (Hakem)

İskenderunspor A.Ş. – Muğlaspor Kulübü (2-1) – 12 Ekim 2025, 2. Lig (Hakem)

Atakaş Hatayspor – Boluspor (2-2) – 19 Eylül 2025, Trendyol 1. Lig (Hakem)

Pendikspor – Sakaryaspor (4-1) – 25 Eylül 2025, Trendyol 1. Lig (Dördüncü Hakem)

Rizespor – Gençlerbirliği (1-0) – 15 Eylül 2025, Trendyol Süper Lig (Dördüncü Hakem)

Kocaelispor – Kayserispor (1-1) – 30 Ağustos 2025, Trendyol Süper Lig (Dördüncü Hakem)

"BAHİS" GEREKÇESİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının Ekim ayında yaptığı resmi açıklamada, bazı hakemlerin "futbol müsabakalarına bahis oynadığı" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Bu liste içerisinde yer alan isimlerden biri de Yunus Dursun oldu.

TFF'nin Disiplin Talimatı'nın 76. maddesi uyarınca gerçekleştirilen sevk işlemi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bahis şüphesiyle başlatılan disiplin süreci, hem hakemlik kurumunun itibarını hem de Süper Lig'de görev alan hakemlerin güvenilirliğini sorgulatan bir gelişme olarak değerlendirildi.

Henüz resmi karar açıklanmamış olsa da Dursun'un savunma sürecinin sürdüğü, soruşturmanın tamamlanmasının ardından nihai kararın TFF tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.