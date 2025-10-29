Haberler

Hakem Turgut Doman kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın yönettiği maçlar!

Hakem Turgut Doman kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın yönettiği maçlar!
Güncelleme:
Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Hakemlik kariyerine 2006 yılında başlayan Doman, Türkiye Kupası ve Süper Lig dahil olmak üzere çeşitli liglerde maç yönetti. Peki, Hakem Turgut Doman kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın yönettiği maçların detayları haberimizde!

Türk futbolunun sahadaki sessiz kahramanlarından biri olan Turgut Doman, son yıllarda adından sıkça söz ettiren hakemlerden biri. 2006 yılında başladığı hakemlik serüveni, onu Türkiye Kupası'ndan Süper Lig'e uzanan zorlu bir yolculuğa taşıdı. Peki, Hakem Turgut Doman kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın yönettiği maçlar! Detaylar...

HAKEM TURGUT DOMAN KİMDİR?

Türk futbolunun genç ve yetenekli hakemlerinden biri olan Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Futbol sahalarına olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Doman, 2006 yılında hakemlik kariyerine resmen adım attı. Türkiye'nin çeşitli liglerinde yıllar içinde görev alarak deneyim kazanan Doman, disiplinli ve objektif yönetimiyle dikkat çekiyor.

Kariyerinin başlarında amatör ve alt liglerde görev alan Doman, zamanla üst liglerde maç yönetme fırsatı buldu. Özellikle futbolseverler ve kulüp yöneticileri arasında, sahadaki kararlılığı ve oyunu yönetme becerisiyle öne çıkıyor. Türkiye Kupası'nda ilk görevini 2015 yılında üstlenen Doman, o günden itibaren kritik maçlarda da adından söz ettirmeye başladı.

TURGUT DOMAN KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Turgut Doman, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşında. Henüz genç sayılabilecek yaşında olmasına rağmen, saha içindeki tecrübesi ve karar alma refleksi ile Türkiye'nin üst düzey hakemleri arasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ aktif olarak Süper Lig ve diğer üst liglerde maç yönetmeye devam eden Doman, genç hakemlere örnek teşkil eden bir kariyere sahip.

Yaşı ve deneyimi, ona sahada sakin ve kararlı bir duruş kazandırıyor. Bu özellikleri, özellikle yüksek tempolu maçlarda oyuncuların ve teknik ekibin güvenini kazanmasına yardımcı oluyor.

Hakem Turgut Doman kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Doman'ın yönettiği maçlar!

TURGUT DOMAN NERELİ?

Turgut Doman, Eskişehir doğumlu bir hakemdir. Eskişehir'in spor kültürü, genç Turgut'un futbola ilgisini artırmış ve onu hakemlik mesleğine yönlendirmiştir. Bölgenin spor altyapısı ve amatör ligleri, Doman'ın erken yaşta saha tecrübesi kazanmasına imkan sağlamıştır.

Eskişehir doğumlu olmasının yanı sıra, Türkiye'nin farklı şehirlerinde maç yöneterek geniş bir tecrübe yelpazesi oluşturmuş olan Doman, memleketinden aldığı disiplin ve çalışma azmiyle öne çıkıyor.

TURGUT DOMAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Turgut Doman, hakemlik kariyerinde çeşitli liglerde ve önemli turnuvalarda görev almıştır. Kariyerine 2006 yılında başlayan Doman, yıllar içinde kendini geliştirerek 1. Lig ve Süper Lig maçlarında görev almaya hak kazanmıştır. İşte kariyerinde dikkat çeken maç dağılımı:

Süper Lig: 32 maç

Türkiye Kupası: 11 maç

1. Lig: 47 maç

2. Lig: 24 maç

3. Lig: 33 maç

2. Lig Play-Off: 3 maç

3. Lig Play-Off: 3 maç

Bölgesel Amatör Lig Play-Off: 1 maç

Toplamda 154 resmi maç yöneten Turgut Doman, bu maçlarda 689 sarı kart ve 18 kırmızı kart göstermiştir. Ayrıca 23 kez çift sarıdan kırmızı kart, 46 kez de penaltı kararı vermiştir. Bu istatistikler, Doman'ın saha içindeki otoritesini ve futbol kurallarına olan hakimiyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Süper Lig'deki kritik karşılaşmalarda görev alması, Doman'ın hakemlik kariyerinde ne kadar güvenilir bir isim olduğunu gösteriyor. 1. Lig'deki uzun süreli performansı, ona üst liglerde görev alma şansını da beraberinde getirmiştir.

