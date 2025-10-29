Haberler

Hakem Melih Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Melih Kurt'un yönettiği maçlar!

Hakem Melih Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Melih Kurt'un yönettiği maçlar!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 sezonu, Türk futbol hakemleri için hem fırsatlar hem de tartışmalarla dolu bir dönem oldu. Disiplin soruşturmalarıyla gündeme gelen hakemler arasında yer alan Melih Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Melih Kurt'un yönettiği maçlara dair detaylar haberimizde...

2025 yılı Türk futbolunda hakemler açısından hareketli geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığının tespit edilmesi üzerine disiplin süreci başlattı ve kamuoyunu bilgilendirdi. Bu süreçte adı öne çıkan hakemlerden biri de Melih Kurt oldu. Peki, Hakem Erden Timur kimdir, kaç yaşında, nereli? Erden Timur'un yönettiği maçların detayları haberimizde...

MELİH KURT KİMDİR?

Melih Kurt, Türkiye futbol hakemliği camiasında son dönemde adını sıkça duyuran isimlerden biridir. Disiplinli saha yönetimi, dikkat çekici hakem kararları ve yükselen kariyer grafiğiyle tanınan Kurt, 2025 yılı itibarıyla hem görev aldığı maçlar hem de hakkında yürütülen disiplin süreci nedeniyle gündeme gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre Melih Kurt, uzun yıllardır Türk futbolunun farklı kademelerinde görev yapan bir hakemdir. Kariyerine alt liglerde başlayan Kurt, performansıyla kısa sürede üst klasman hakemler arasına yükselmiş ve Süper Lig'de dördüncü hakem olarak görev alma hakkı elde etmiştir.

Ancak 2025 yılında TFF tarafından başlatılan disiplin süreci kapsamında, bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığı iddiaları üzerine ismi gündeme gelmiştir. Disiplin Talimatı'nın 76. maddesi uyarınca hakkında soruşturma başlatılan Kurt'un süreci halen kamuoyunun takibindedir.

MELİH KURT KAÇ YAŞINDA?

Melih Kurt, 1992 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Türk futbolunda çeşitli kademelerde görev almış, uzun süre alt liglerde düdük çaldıktan sonra 1. Lig ve Süper Lig karşılaşmalarında da görev alma başarısı göstermiştir.

Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Kurt, özellikle son yıllarda gösterdiği performansla gözlemcilerden olumlu raporlar almış ve bu sayede üst liglerde görev alabilmiştir. Yaşı itibarıyla kariyerinin henüz gelişim aşamasında olduğu söylenebilir.

MELİH KURT NERELİ?

Melih Kurt, Trabzon bölgesinden yetişen bir futbol hakemidir. Karadeniz bölgesinin güçlü futbol kültürü içerisinde hakemlik eğitimini almış, uzun yıllar Trabzon Hakem Derneği bünyesinde görev yapmıştır.

Trabzon kökenli olması, onu özellikle Karadeniz takımlarının maçlarında görev aldığı dönemlerde dikkat çekici hale getirmiştir. TFF'nin resmi bölgesel sınıflandırmasında da Trabzon ili üzerinden kayıtlı olduğu bilinmektedir.

Kurt'un Trabzon kökenli olması, saha içindeki yönetim tarzına da yansımaktadır. Soğukkanlı duruşu, fiziksel dayanıklılığı ve otoriter tavrı, Karadenizli hakemlerin karakteristik özelliklerinden bazıları olarak öne çıkmaktadır.

Hakem Melih Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Melih Kurt'un yönettiği maçlar!

MELİH KURT'UN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Melih Kurt'un yönettiği ve görev aldığı maçlar, onun kariyer gelişimini göstermesi bakımından önemlidir. 2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig'de dördüncü hakem olarak görev yapmaya başlamış, bu da hakemlik kariyerinde önemli bir aşamayı temsil etmiştir.

Melih Kurt'un görev aldığı bazı önemli karşılaşmalar:

25 Ekim 2025 – Kocaelispor vs Corendon Alanyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)

19 Ekim 2025 – Fenerbahçe vs Fatih Karagümrük – Süper Lig (Dördüncü hakem)

5 Ekim 2025 – Kasımpaşa vs Konyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)

27 Eylül 2025 – Ümraniyespor vs Arca Çorum FK – TFF 1. Lig (Hakem)

20 Eylül 2025 – Manisa FK vs Esenler Erokspor – TFF 1. Lig (Hakem)

17 Eylül 2025 – Elazığspor vs 12 Bingölspor – Ziraat Türkiye Kupası (Hakem)

13 Eylül 2025 – Samsunspor vs Antalyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)

Bu karşılaşmalar, Melih Kurt'un özellikle 2025 yılı içerisinde Süper Lig düzeyinde giderek artan bir şekilde görev aldığını göstermektedir

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.