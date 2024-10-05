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Hakem Elif Karaarslan kimdir, İnstagram hesabı ne, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Kadın hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı?

Hakem Elif Karaarslan kimdir, İnstagram hesabı ne, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Kadın hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı?
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Futbol sahalarında güzelliğiyle ve performansıyla dikkat hakem Elif Karaarslan sosyal medyada da ilgi odağı oluyor. Peki, Hakem Elif Karaarslan kimdir?

9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Elif Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyor. 24 yaşındaki genç hakem, yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Hakem Elif Karaarslan kimdir? Hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı?

HAKEM ELİF KARAARSLAN KİMDİR?

Hakem olmadan önce futbol oynayan ve bu spora her zaman merakı olduğunu belirten Karaarslan, futbola ilk olarak Libade Spor Kulübü'nde başladı. Burada lisanssız olarak top koşturan genç hakem, ardından Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde lisanslı olarak forma giydi.

Sakatlığının ardından futbolculuk defterini kapatan Karaarslan, sosyal medyada gördüğü yabancı bir kadın hakemden etkilenerek hakem olmaya karar verdi. İlk maçına da 29 Şubat 2020 tarihinde 2. yardımcı hakem olarak çıktı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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