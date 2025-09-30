Hakan Şükür kimdir? Hakan Şükür kaç yaşında, nereli?

Eski milli futbolcu Hakan Şükür, hem spor kariyeri hem de sonrasındaki yaşamıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Uzun yıllar boyunca Galatasaray ve milli takım formasıyla büyük başarılara imza atan Hakan Şükür'ün hayatı, kariyeri ve son dönemde yaşadığı gelişmeler kamuoyunun dikkatini çekiyor. Hakan Şükür ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

HAKAN ŞÜKÜR KİMDİR?

Hakan Şükür, 1 Eylül 1971 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Futbol kariyerine 1981 yılında Sakaryaspor altyapısında başlamış ve 1987'de profesyonel olarak aynı takımda oynamaya başlamıştır. Sakaryaspor'da 3 sezon boyunca 42 maçta 10 gol kaydetmiştir. 1987-88 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmıştır.

1990-1992 yılları arasında Bursaspor forması giymiş ve 54 maçta 11 gol atmıştır. 1992 yılında Başbakanlık Kupası'nı kaldırmıştır. Aynı yıl Galatasaray'a transfer olmuş ve burada uzun yıllar görev yapmıştır. Galatasaray'da toplam 392 maçta forma giymiş ve 228 gol atmıştır.

Türkiye Milli Takımı'nda 1992-2007 yılları arasında oynamış, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Güney Kore ile oynadığı üçüncülük maçında maçın başlama vuruşundan 9 saniye sonra gol atarak, Dünya Kupası tarihindeki en hızlı golü kaydetmiştir.

Futbolu bıraktıktan sonra siyasetle ilgilenmiş ve Gülen Cemaati ile bağları olduğu belirtilmiştir. Hakkında FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar açılmış, yurt dışına çıktığı ve kırmızı bültenle arandığı açıklanmıştır. Ayrıca mal varlıklarına el konulması kararı verilmiş ve madalyaları geri alınmıştır.

HAKAN ŞÜKÜR KAÇ YAŞINDA?

Hakan Şükür, 1 Eylül 1971 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

HAKAN ŞÜKÜR NERELİ?

Hakan Şükür, Türkiye'nin Sakarya ilinde doğmuştur.

HAKAN ŞÜKÜR KARİYERİ

Hakan Şükür, futbol kariyerine 1981 yılında Sakaryaspor altyapısında başladı. 1987 yılında Sakaryaspor'da profesyonel olarak futbol oynamaya başladı ve burada 3 sezon boyunca 42 maçta 10 gol kaydetti. 1987-88 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

1990 yılında Bursaspor'a transfer oldu ve 1992 yılına kadar 54 maçta 11 gol attı. Bursaspor ile 1992'de Başbakanlık Kupası'nı kazandı.

1992 yılında Galatasaray'a geçti. Burada uzun süre oynadı ve toplam 392 maçta forma giydi. Galatasaray formasıyla 228 gol attı. Kısa dönemler için yurt dışında da futbol oynadı ancak kariyerinin büyük kısmını Galatasaray'da geçirdi.

Milli takım kariyeri 1992'den 2007'ye kadar sürdü. Türkiye Milli Takımı adına birçok maçta oynadı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin üçüncülük maçında, maçın başlama vuruşundan 9 saniye sonra attığı golle Dünya Kupası tarihindeki en hızlı golü kaydetti.