Haftalık Koronavirüs Tablosu: 25 Temmuz - 1 Ağustos 2022 Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Haftalık vaka sayısı kaç?

25 Temmuz - 1 Ağustos 2022 haftalık koronavirüs vaka tablosu sayıları açıklandı. Buna göre 25 Temmuz - 1 Ağustos arası korona tablosu ve grafiği merak edildi. Peki, Haftalık Korona Tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Vakalar arttı mı? Haftalık vaka sayısı kaç? İşte haftalık korona tablosu ve detayları...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının henüz sona ermediği ifade ederek hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği konusunda uyardı. Peki, Haftalık Korona Tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Vakalar arttı mı? Haftalık vaka sayısı kaç?

HAFTALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

25 Temmuz - 1 Ağustos 2022 haftalık korona tablosuna göre vaka sayısı 406.322 olarak belirlendi. Vefat edenlerin sayısı ise 337 olarak belirlendi.

25 Temmuz - 1 Ağustos Geçen haftanın korona tablosu:

VAKA SAYISI : 406.322

VEFAT SAYISI : 337

İYİLEŞEN SAYISI : 387.653

TOPLAM VAKA SAYISI : 16.295.817

TOPLAM VEFAT SAYISI : 99.678

Önceki haftanın tablosu:

337 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsten dolayı 337 kişi hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 16 milyon 295 bin 817 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678 oldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA 117 BİN VAKA AÇIKLANMIŞTI

Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 117 bin 95 olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.