Özbekistan'ın başkenti Taşkent, 25-27 Kasım'da 31. Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı'na ev sahipliği yaptı. "İpek Yolu Üzerinde Turizm" temasıyla düzenlenen fuarda Haberler.com, Özbekistan'ın Türkiye'de daha iyi tanıtılması için yapılabilecek çalışmaları yetkililerle değerlendirdi.

Fuar; kamu kurumlarını, tur operatörlerini, hava yolu şirketlerini, otel gruplarını, yatırımcıları ve medya temsilcilerini bir araya getirdi. Organizasyon öncesinde yapılan açıklamada 45'ten fazla ülkeden temsilcinin, 600'ü aşkın uluslararası şirketin ve yaklaşık 20 uluslararası kuruluşun katılması öngörülmüştü.

Haberler.com adına Global Ekonomi Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin programa katıldı. Ertekin, fuarı ve yatırım görüşmelerini takip ederken haber, röportaj ve dijital içerik alanında yapılabilecek çalışmaları yetkililerle görüştü.

10 AYDA 11,6 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ

Özbekistan, Semerkand, Buhara ve Hiva gibi tarihi şehirlerinin yanı sıra gastronomi, sağlık, doğa ve dağ turizmini de uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor. Fuarda ülkenin Taşkent ve Karakalpakistan dahil 14 bölgesinin turizm imkanları sergilendi. Tarihi rotalar, el sanatları, yerel mutfak ve yeni seyahat deneyimleri programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Özbekistan Ulusal İstatistik Komitesinin verilerine göre ülke, 2026'nın ilk 10 ayında 11,6 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4'lük artışa karşılık geliyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan gibi Orta Asya ülkelerinden geldi. Aynı dönemde Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısı 169 bin 500 oldu. Turizm hizmetleri ihracatı da yaklaşık 6,1 milyar dolara ulaştı.

380'DEN FAZLA YATIRIM PROJESİ HAZIR

Fuar kapsamında bu yıl ilk kez Uluslararası Turizm Yatırım Forumu düzenlendi. Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov, bölgeler ve ilgili kurumlarla birlikte turizm alanında 380'den fazla yatırım projesi hazırlandığını açıkladı. Forumda otel ve tatil tesisi yatırımları, turizm bölgeleri, ulaşım bağlantıları ve uluslararası markalarla ortaklıklar ele alındı.