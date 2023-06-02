Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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2 HAZİRAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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TBMM'DE 28. DÖNEM, DEVLET BAHÇELİ'NİN YEMİNİYLE BAŞLADI

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'ten bir süre takip etti.

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜ! HDP'LİLER MECLİS AÇILIŞINDA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

ÜRDÜN VELİAHTININ DÜĞÜNÜNE KATILAN GALLER PRENSESİ KATE MİDDLETON, ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William da katıldı. Her daim şıklığıyla göz kamaştıran Middleton, bu sefer de toz pembe bir elbise giydi.

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda evlendi. Nikah törenine ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton ile Katar, Belçika, İspanya, Danimarka, Hollanda ve Japonya kraliyet ailelerinin üyeleri katıldı.

FENERBAHÇE KÖPRÜLERİ ATTI! DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY'DAN GELEN YEMEK TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi öncesi ortak yemek teklifini geri çevirdi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada şampiyonluk nedeniyle rakibini alkışlaması beklenmiyor.

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi Dursun Özbek'in yaptığı teklifi, Ali Koç reddetti.

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