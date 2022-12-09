Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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"Habermetre 28 Kasım – 4 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

9 ARALIK 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 336 MİLLETVEKİLİNİN İMZASIYLA MECLİS'TE

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin öncülüğündeki grup, AK Parti, MHP ve BBP'li 336 vekilin imzaladığı başörtüsü için anayasa teklifini Meclis'e götürdü. Zengin ve beraberindeki heyet, basın açıklamasının ardından teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

Ak Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi sıralarındaki 336 vekilin imzasıyla hazırlanan başörtüsü için anayasa teklifi bugün AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve beraberindeki heyet öncülüğünde Meclis'e götürüldü.

KÜRESEL ÇAPTAKİ KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN TÜRKİYE YİNE DEVREDE! ERDOĞAN, PAZAR GÜNÜ PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

TRT World Forum'a katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim. Zelenskiy ile de görüşmem olacak. Tüm dünya samimi gayretlerimizi destekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da tahıl koridoru hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le pazar günü bir görüşme yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olmam olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim" dedi.

KANSERDEN HAYATINI KAYBEDEN KİRSTİE ALLEY'İN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçen Pazartesi günü kanserden hayatını kaybeden oyuncu Kirstie Alley, 2006 yılında kilo verdikten sonra The Oprah Winfrey Show programına bikini ile katılmıştı. 71 yaşındaki oyuncunun daha sonra bu davranışından pişman olduğu ortaya çıktı.

Birçok programda ve dizi ve filmde rol alan Kirstie, kısa süre önce kanser oldu. Ailesi geçen Pazartesi günü ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

YILDIZ FUTBOLCUNUN EŞİNDEN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN CİNSELLİK TAVSİYESİ: RONALDO BİLE YAPMALI

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Rui Patricio'nun cinsel terapist olan eşi Vera Riberio, futbolculara daha iyi performans göstermeleri için çarpıcı bir tavsiyede bulundu. Riberio, Ronaldo dahil tüm futbolcuların maçtan kısa bir süre önce cinsel olarak kendilerini tatmin etmeleri gerektiğini, bunun maçlarda iyi performans göstermelerini sağlayacağını söyledi.

İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Rui Patricio'nun cinsel terapist eşi Vera Ribeiro ilginç bir açıklamada bulundu.

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