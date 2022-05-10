Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 10 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

10 MAYIS 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI ÖDEMESİ VE ZAM YOLDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklamasına ilişkin detayları verdi. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlatan Bakan Bilgin, yol haritasının belirlenmesi için de haziran ayını işaret etti.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Konuyla ilgili ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DÜŞÜK FAİZLE KONUT KREDİ MÜJDESİ YİNE FIRSATÇILARA YARADI

Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra ortaya çıkan fırsatçılar, ilanlardaki fiyatları yükseltmeye başladı. Almayı düşündükleri evi favorilerine ekleyenler fiyat artışı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada ilk defa konut sahibi olacaklar için 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bu çerçevede konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paket ile ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış Döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir" dedi.

MARİLY MONROE'NUN RESMEDİLDİĞİ TABLO AÇIK ARTIRMA İLE SATILDI

Pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un "Marilyn Monroe" portrelerinden biri 195 milyon dolara alıcı buldu. Warhol'un Monroe portresi, 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede evinde Amerikalı ressam Andy Warhol'un 1964 yılında Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun portresini yaptığı çalışmalarından biri olan "Shot Sage Blue Marilyn" açık artırmaya çıkarıldı.

ACUN ILICALI, HAYATINDA GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİ BİR SONRAKİ HEDEFİ SÖYLEDİ

İngiltere'de Hull City'i kulübünü satın alarak geniş bir yankı uyandıran ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, hayatındaki bir sonraki hedefi açıkladı. Ilıcalı, "Umuyorum ve inanıyorum ki gelecek yıl bizim yılımız olacak. Bir yıl içinde, belki play-off'lara ya da Premier Lig'e yükselmek gibi farklı bir ruh hali ile büyük bir kutlama yılı yaşayacağız" dedi.

Türkiye'de yaptığı programlar ve ardından TV8'i almasıyla ciddi mesafe kat eden ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, son olarak İngiltere'de satın aldığı Hull City kulübüyle geniş bir yankı uyandırdı. Takımı bir iyi bir kötü giden Ilıcalı, gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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