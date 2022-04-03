Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 3 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

3 NİSAN 2022 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 3 Nisan 2022 Pazargelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

OKAN BURUK ARTIK GALATASARAY'IN HOCASI

Galatasaray'da Dursun Özbek kuvvetli ekibi ile başkanlığa aday oluyor. Özbek'in teknik direktörü Okan Buruk olacak. Canlı yayında Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini paylaşan Yorumcu Oğuz Altay, Okan Buruk'un teknik direktörlüğe hazırlandığını ifade etti. Ertem Şener, Fatih Terim'le ilgili de sürpriz bir gelişme olduğunu aktardı.

ABD'DE SOKAK ORTASINDA SADIRI: 6ÖLÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sivillere ateş açıldı. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri sokağı kapatırken, saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. LUİZ SUAREZ SÜPER LİG'E GELİYOR! Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, Süper Lig'e hiç olmadığı kadar yakın. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: FİTRE MİKTARININ BU SENE 40 LİRANIN ALTINA DÜŞMEMESİ LAZIM Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında Ramazan ayına dair değerlendirmelerde bulundu. Fitre konusuna da değinen Prof. Dr. Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun belirlediği miktarın asgari miktar olduğunun altını çizerek, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok" ifadelerini kullandı. HABERLER.COM HAKKINDA

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