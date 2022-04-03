Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 3 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 3 Nisan 2022 Pazar gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 3 Nisan 2022 Pazargelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Galatasaray'da Dursun Özbek kuvvetli ekibi ile başkanlığa aday oluyor. Özbek'in teknik direktörü Okan Buruk olacak. Canlı yayında Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini paylaşan Yorumcu Oğuz Altay, Okan Buruk'un teknik direktörlüğe hazırlandığını ifade etti. Ertem Şener, Fatih Terim'le ilgili de sürpriz bir gelişme olduğunu aktardı.
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Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022