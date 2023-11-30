Bayan kahkaha olarak tanınan Güzide Kasacı kimdir ve neden öldüğü merak ediliyor. Güzide Kasacı kaç yaşındaydı ve nereli olduğu gündeme geliyor. Ağlama Değmez Hayat, Benim Adım Çalıkuşu, Sarsam Seni ve Civelek adlı şarkıların da aralarında bulunduğu çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı'nın biyografisi araştırılıyor. Peki, Güzide Kasacı kimdir, neden öldü? Güzide Kasacı kaç yaşındaydı ve nereli?

Güzide Kasacı kimdir, neden öldü ve Güzide Kasacı kaç yaşındaydı ve nereli olduğu gündeme geliyor. Kasacı'nın kızı Canan Alhas, yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi. Güzide Kasacı kimdir, neden öldü? Güzide Kasacı kaç yaşındaydı ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

GÜZİDE KASACI KİMDİR?

Bir dönem "Bayan Kahkaha" lakabıyla anılan Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak me­zun oldu. Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı. Sesiyle büyük beğeni kazanan sanatçı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

Güzide Kasacı'nın seslendirdiği eserlerden bazıları şöyle: "Seni Andım Yine", "Suçlusun Bunda Sen de", "Unutmak İstesem O Hatırayı", "Ah Şu Gönlümüz", "Bir Şeyler Var Aramızda", "Unut Sevme Beni", "Albümdeki Resimler", "Aman Adanalı", "Hüsnüne Güvenme", "Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma", "Merhaba Dostlar", "Canın İsterse", "Huysuzsun", "Yalan Yalan Değil", "Petek Petek Varken Balın", "Sevda Öyle Müşkül ki", "Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül", "Ah Dedim Vah Dedim", "Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz", "Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen", "Sen Böyle İstedin", "Her Günüm Mazide Kalmış", "Ayrılsak da Beraberiz", "Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim", "Hicranla Harap Oldu", "Çiçekten Çiçeğe".

GÜZİDE KASACI NEDEN ÖLDÜ?

Bayan Kahkaha lakabıyla tanınan usta sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.