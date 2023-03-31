Güzel Günler 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 18. bölüm 2. fragmanı izle! Güzel Günler 18. bölüm fragmanı izleme linki!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizinin yeni fragmanı ise merak ediliyor. Arama motorlarında Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 18. bölüm 2. fragmanı izle! Güzel Günler 18. bölüm fragmanı izleme linki! araması yapılıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine toplayan Güzel Günler dizisi 17. bölümü ile ekranlara geldi. Seyirciler ise arama motorlarında Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. İşte Güzel Günler 18. bölüm fragmanı izle! Güzel Günler 18. bölüm 2. fragmanı izleme linki!

GÜZEL GÜNLER 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Günler dizisinin 18. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Haberimizin sonunda Güzel Günler 18. bölüm 2. fragmanı yer alıyor.

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güzel Günler yeni bölümüyle Pazar saat 20.00'de Show TV'de!

GÜZEL GÜNLER KONUSU NE?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.