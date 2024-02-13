CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Eski CHP Milletvekili Tekin'in istifası sonrası birçok kişi Gürsel Tekin'ini merak ediyor. Peki, GÜRSEL TEKİN KİMDİR? Gürsel Tekin nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

17 Haziran 1964'te Ardahan Göle'de doğan Gürsel Tekin, Kars Alparslan Lisesi'ni bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu.

1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü.

2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Belediye Başkan Vekilliğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tekin, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Gürsel Tekin

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifanın Esenyurt Belediye Başkan Adayı olacağı iddiası üzerine gelmesi dikkat çekerken Tekin'in istifa açıklamasında partisine yaptığı eleştiriler öne çıktı. Tekin, istifa açıklamasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" ifadelerine yer verdi.