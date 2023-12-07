Günler ne zaman uzamaya başlıyor 2023?

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Günler ne zaman uzayacak sorusu havaların erken saatlerde kararması dolayısıyla pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler...

Kuzey Yarım Kürede günlerin uzaması halinde daha uzun günlerin yaşanacağı ülkemizde, kış başlangıcı önem arz eder. Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Günler ne zaman uzayacak 2023? sorularının yanıtı yaz saati uygulamasını gündemde olduğu şu günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Gün dönümünü ne zaman olacağı ve günlerin ne zaman olacağı merak edildi. Gün dönümü ne zaman? Günler ne zaman uzayacak?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

Bunun yanında günlerin uzamaya başladığı 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.