Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından Güneş'te kara leke tespit edildiği açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından ise arama motorlarında Güneş fırtınası ile ilgili merak edilenler aratıldı. Peki, Güneş fırtınası ne zaman olacak 2023? Güneş fırtınası bugün mü, yarın mı olacak?

NASA, Güneş'te ikinci kara lekenin meydana geldiğini ve güneş fırtınasına karşı dikkatli olunması gerektiği hakkında açıklamada bulundu. Vatandaşları endişelendiren uyarının ardından ise Güneş fırtınası gündeme geldi ve merak edilenler araştırıldı. Peki, Güneş fırtınası ne zaman olacak 2023? Güneş fırtınası bugün mü, yarın mı olacak?

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK 2023?

Güneş fırtınasının 1 Nisan günü gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Henüz resmi kuruluşlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır.

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı. Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, benzer fırtınalar 100 yılda bir meydana geliyor ve Dünya'yı bir 'internet kıyametine' sürükleyebilir.