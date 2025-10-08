Güncel altın fiyatları 8 Ekim 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve kuyumculuk sektörünü yakından ilgilendiren en önemli gündem başlıklarından biri.Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ABD tahvil getirilerindeki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarında yönü belirleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2025: BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?

Son günlerde ons altın fiyatlarındaki yükseliş, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde, gram altın 5.403 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 9 bin TL sınırına yaklaştı.

GRAM ALTIN NE KADAR? - 8 EKİM 2025

Günün en çok merak edilen verilerinden biri olan gram altın fiyatı, 8 Ekim itibarıyla alış 5.403,00 TL, satış 5.403,66 TL seviyesinde.

Bu rakam, son haftalarda yaşanan istikrarlı yükselişin devam ettiğini gösteriyor. Küresel altın ons fiyatının 4.024 dolar civarında seyretmesi ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü ivme, gram altında da yukarı baskı oluşturuyor.

Ekonomistler, gram altının kısa vadede 5.500 TL psikolojik direncini test edebileceğini, orta vadede ise yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle fiziki altın alımı yapan yatırımcılar için bu seviyeler önemli bir karar noktası olarak öne çıkıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? - 8 EKİM 2025

Çeyrek altın fiyatları da bugün rekor seviyelere yakın işlem görüyor. 8 Ekim 2025 Çarşamba günü alış 8.979,00 TL, satış 8.981,00 TL olarak açıklandı.

Düğün sezonunun etkisinin azalmasına rağmen çeyrek altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım ürünlerinden biri olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre çeyrek altının fiyatındaki hareketlilik, gram altındaki seyrin yanı sıra ons altının uluslararası piyasalardaki performansına da bağlı olarak şekilleniyor. Kısa vadede 9.000 TL seviyesi kritik eşik olarak değerlendiriliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? - 8 EKİM 2025

Yarım altın, yatırımcılar tarafından hem hediye hem de birikim amacıyla tercih edilen bir diğer önemli altın türü. 8 Ekim 2025 itibarıyla alış 17.969,00 TL, satış 17.972,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Son haftalarda ons altındaki artışla birlikte yarım altın fiyatlarında da istikrarlı bir yükseliş söz konusu. Finans analistleri, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının küresel faiz politikalarına ve ABD ekonomisinden gelecek verilere göre şekilleneceğini vurguluyor.

TAM ALTIN NE KADAR? - 8 EKİM 2025

Yatırımcılar tarafından "beşli altın" olarak da bilinen tam altın, büyük meblağlarda yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

8 Ekim 2025 günü itibarıyla tam altın alış fiyatı 35.618,00 TL, satış fiyatı ise 35.836,00 TL olarak açıklandı.

Bu seviyeler, tam altının son bir ayda yaklaşık %2 oranında değer kazandığını gösteriyor. Yılın geri kalanında ons altındaki olası yükseliş trendinin devam etmesi durumunda tam altının 36.000 TL eşiğini aşması bekleniyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? - 8 EKİM 2025

Cumhuriyet altını fiyatı 8 Ekim 2025 itibarıyla alış 35.801,00 TL, satış 35.807,00 TL seviyesinde.

Darphane tarafından üretilen ve özellikle uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği cumhuriyet altını, hem koleksiyon hem de birikim aracı olarak değerini koruyor.

Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bu altın türü, portföy çeşitlendirmesi açısından da önemli bir alternatif oluşturuyor.

22 AYAR BİLEZİK VE ONS ALTIN FİYATI

Altın piyasasında yalnızca külçe veya sikke değil, 22 ayar bilezik fiyatları da merak ediliyor. 8 Ekim 2025 itibarıyla 22 ayar bilezik alış 4.763,18 TL, satış 4.768,14 TL olarak kaydedildi.

Kuyumculuk sektörüne yön veren bu fiyatlar, özellikle takı amaçlı altın talebinde belirleyici rol oynuyor.

Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatı 4.023,98 dolar alış ve 4.024,42 dolar satış seviyelerinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, ons altının seyrini doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

8 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında genel görünüm yukarı yönlü. Gram altın 5.400 TL seviyelerinde istikrar kazanırken, çeyrek ve cumhuriyet altınları da rekor seviyelere yakın seyrediyor.

Yatırımcıların önümüzdeki günlerde ABD'den gelecek enflasyon verileri ve küresel ekonomik göstergelere odaklanması bekleniyor.

Altın, hem yerli hem de küresel yatırımcı için 2025'in en dikkat çeken yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor.