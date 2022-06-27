Gümüş fiyatları (YORUM): Gümüş bugün ne kadar? 27 Haziran 2022 GÜMÜŞ fiyatları kaç TL? Gümüş fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

27 Haziran 2022 gümüş bugün ne kadar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde ve dünya çapında gelişen olaylar sonrasında yükselen veya düşen gümüş fiyatları hakkında 27 Haziran 2022 gümüş kaç TL? Gümüş fiyatları bugün ne kadar? soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İşte, gümüş fiyatları…

27 HAZİRAN 2022 GÜMÜŞ FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Gümüşün alış ve satış fiyatı, 27 Haziran 2022 günü fiyatları belli oldu. Gümüş piyasasında en düşük gümüş 11,40 liradan işlem görüyor. Satış fiyatı ise 11,40 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİR VE DÜŞER?

Altın ile gümüş fiyatları genellikle doğru orantılıdır. Gümüş fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramaktadır. Gümüş fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar düşer veya azalır. Gümüşe olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlar satın alım sonrası fiyatta yükseliş görülür. Talebin azalması ise fiyatların düşmesine sebep olur.

Gümüşün yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarında değişim, nakit akışındaki değişim, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışları da etkiler. Bunların yanı sıra nakit akışındaki değişim, ekonomik durgunluk ve küresel enflasyon artışı veya düşüşü gümüş fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur.

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