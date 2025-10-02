GÜMÜŞ FİYATLARI! 2 Ekim 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere yaklaşmasıyla birlikte, gümüş piyasasında da kayda değer bir hareketlilik yaşanıyor. Artan talep, arz kısıtlamaları ve küresel ekonomik dinamikler gümüş fiyatlarının hızlı bir yükseliş trendine girmesine neden oldu. Bu gelişmeler, yatırımcılar arasında "Gümüş fiyatları nasıl değişiyor?" ve "1 gram gümüş şu anda kaç TL?" sorularını ön plana çıkardı. Gümüş piyasasındaki en güncel durum ve analizler haberimizde sizlerle.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel verilere göre, 1 gram gümüşün fiyatı 63,22 TL seviyesinde seyretmektedir. Bu fiyat, anlık piyasa hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak şu anki değeri budur.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş fiyatları, son 24 saat içinde %0,11 oranında hafif bir gerileme yaşadı. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, son bir haftada %4,82 oranında anlamlı bir yükseliş kaydetti. Ayrıca, 1 Ekim 2025 tarihinde 63,98 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşması, gümüşe olan talebin artmakta olduğunu ve piyasanın hareketlendiğini göstermektedir.

Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırırken, fiyatlarda dalgalanmaların devam edebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yatırım yapacakların piyasayı yakından takip etmeleri önem taşıyor.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, yatırımcılar arasında portföy çeşitlendirmesi için tercih edilen değerli metallerden biridir. Altına kıyasla daha uygun fiyatlarıyla özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ayrıca, sanayide geniş kullanım alanı bulunan gümüş, talebin istikrarlı kalmasına ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlar.

Bununla birlikte, gümüş fiyatları altına göre daha fazla dalgalanma gösterebilir; bu da yatırım riskini artıran önemli bir faktördür. Bu nedenle, gümüşe yatırım yapmayı planlayanların piyasa koşullarını yakından takip etmeleri, riskleri dikkatlice değerlendirmeleri ve gerekirse uzmanlardan destek almaları büyük önem taşır.

Sonuç olarak, ekonomik belirsizlik dönemlerinde ve portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için gümüş cazip bir yatırım aracı olabilir; ancak fiyat oynaklıklarına karşı temkinli olunması gerekmektedir.