Güllü'nün serveti ne kadar? Güllü'nün mal varlığı dudak uçuklattı!

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Güllü'nün ani ölümü, sevenlerini derinden sarsarken olayın perde arkası hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamadı. Sosyal medyada "camdan itildi" iddiaları dolaşırken, otopsi raporuna yansıyan ilk bulgular tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı. Bir yandan soruşturma sürerken bir yandan da "Güllü'nün serveti ne kadar, mal varlığı nedir?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Güllü'nün serveti ne kadar? Detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN SERVETİ NE KADAR?

Güllü'nün serveti, ölümünün ardından sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu. Ancak bu konuda kesin, güvenilir kaynaklardan doğrulanmış rakamlar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Bir iddiaya göre, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, canlı yayınlarda sanatçının aylık gelirini tahmini olarak dile getirdi: "2 milyonu boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, senede 6 milyon eder. 30 senede 200 milyon lira serveti olur." Bu tür söylemler, Güllü'nün serveti üzerine spekülasyonları ateşledi.

Ancak bu tür iddialar tamamen spekülatif; resmi bilanço, vergi kayıtları, banka hesapları ya da mal bildirimleri kamuoyuna sunulmadığı için, "serveti ne kadar?" sorusuna net bir cevap verilememektedir.

GÜLLÜ'NÜN MAL VARLIĞI NEDİR?

"Mal varlığı nedir?" sorusu, serveti kadar karmaşık bir görünüm arz ediyor. Mal varlığı derken; taşınmazlar, banka hesapları, ticari haklar, telif gelirleri, araçlar vb. varlıklar kastedilir. Ancak kamu kayıtlarına bakıldığında:

Haber kaynaklarına göre, Güllü'nün Yalova, Çınarcık'ta bir evinin olduğu, hatta bu evin balkonundan düştüğü şeklinde haberler yer alıyor.

Ancak ne evin değeri, ne borçları, ne banka hesabı bilgileri ne de başka taşınmazlara dair kamuya açık bir belge içeriklerinde görülüyor.

Patronunun verdiği gelir tahminleri, mal varlığına dair sadece bir varsayımdan ibaret; resmi doğrulama içermiyor.

Dolayısıyla, Güllü'nün mal varlığı hakkında kamuoyunda dolaşan bilgiler, iddia düzeyindedir ve kesinlik taşımamaktadır.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Olayın adli yönleriyle ilgilenenler için en kritik gelişme, otopsi raporuna dair iddialar oldu. Ölümünden sonra yapılan otopsi incelemelerine ilişkin medyada geçen iddialar şu şekilde:

Bazı kaynaklar, otopsi raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığını, yaralanmaların yüksekten düşmeye bağlı olduğunu belirtiyor.

Bu durumda, sosyal medyada yayılan "camdan itildi" ya da "çocuklarının parmağı olabilir" gibi iddiaların tıbbi destek bulmadığı öne sürülüyor.

Öte yandan, bu iddiaları doğrulayacak resmi adli tıp raporunun kamuya açıklanmış bir metni henüz ulaşmadı ya da doğrulanmış bir kaynakta yaygın olarak yayınlanmadı.

Dolayısıyla, "otopsi raporu ortaya çıktı" ifadesiyle medyada dolaşan versiyonlar, uzmanların yorumlarına ve medyanın aldığı kaynaklara dayanmakta; kesin, resmi belge hâlinde kamuoyuna sunulmuş halini henüz göremedik.