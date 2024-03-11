Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Gülderen Özafacan Zeğerek kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan adayı ise Gülderen Özafacan Zeğerek. Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Gülderen Özafacan Zeğerek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK KİMDİR?

Yüksek mimar olan Gülderen Özafacan Zeğerek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan adayıdır.