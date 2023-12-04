Oyun severlerin merakla beklediği GTA 6'nın trailer videosu ne zaman yayınlanacak? YouTube üzerinden takip edilen GTA 6'nın yeni trailer videosunun yayınlanıp yayınlanmadığı ve ne zaman yayınlanacağı konusu merak konusu oldu. İşte, GTA 6 fragmanı!

GTA 6 trailer yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? GTA 6 YouTube trailer videosu!

GTA 6 fragman videosu! Oyun severlerin merakla beklediği GTA 6'nın trailer videosu ne zaman yayınlanacak? YouTube üzerinden takip edilen GTA 6'nın yeni trailer videosunun yayınlanıp yayınlanmadığı ve ne zaman yayınlanacağı konusu merak konusu oldu. İşte, GTA 6 fragmanı haberimizde...

GTA 6 FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

GTA 6 fragmanı 5 Aralık Salı günü saat 17.00'de Rockstar Games sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

GTA 6 FRAGMANI

GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI?

GTA 6'nın duyuru videosunu büyük bir heyecanla bekleyen birçok kişi için beklenen haber nihayet geldi. Rockstar Games, yaptığı açıklama ile Grand Theft Auto 6'nın ilk videosunun (oyunun ismi değişebilir) 5 Aralık Salı günü yayınlanacağını duyurdu. Verilen saat bilgisine göre, fragman Türkiye saatiyle 17:00'de izleyicilerle buluşacak.

GTA 6 FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Resmi duyuru yayımlanmadan kısa bir süre önce, duyuru videosu hakkında haber yapmış ve Rockstar Games'e yakın kaynaklardan gelen bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu bağlamda, daha önce birçok doğru tahminde bulunan Tez2 gibi güvenilir kaynaklar, oyun fragmanının en geç Salı günü yayınlanacağını öne sürmüştü. Resmi duyurunun gelmesiyle birlikte, bu dedikoduların doğrulandığı görüldü.