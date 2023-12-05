GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir?

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Rockstar Games X hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu sonunda netleştirdi ve heyecanı daha da artırdı. Fragman ise sonunda paylaşıldı. Peki, Peki, Gta 6 trailer (fragman) Türkçe izle! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? İşte detaylar…

GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE

GTA 6'nın duyuru videosunu büyük bir heyecanla bekleyen birçok kişi için beklenen haber nihayet geldi. Rockstar Games, yaptığı açıklama ile Grand Theft Auto 6'nın ilk videosunun 5 Aralık Salı günü yayınlanacağını duyurmuştu. Beklenen an geldi ve fragman yayınlandı. Fragmanı Türkçe altyazılı ve dublajlı izlemek isteyenler ise GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Sorusuna yanıt arıyor. Aşağıdaki YouTube bağlantısına tıklayarak GTA 6'nın Türkçe fragmanını izleyebilirsiniz…