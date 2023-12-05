Rockstar Games GTA VI'yı resmi olarak duyurdu. Fragman ise beklenenden erken saatte paylaşıldı. Peki, GTA 6 kaldıran bilgisayar var mı? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? İşte detaylar…

GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu?

Oyuncular, GTA VI'nın duyurusunu uzun süredir bekliyordu. Rockstar Games X hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu sonunda netleştirdi ve heyecanı daha da artırdı. Fragman ise sonunda paylaşıldı. Peki, GTA 6 kaldıran bilgisayar var mı? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? İşte detaylar…

GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI?

GTA 6'nın fragmanı Rockstar Games tarafından paylaşıldı. Oyunun grafiklerinin şu ana kadar çıkan oyunlar arasında çok daha iyi bir görünüme sahip olması oyunun sistem gereksinimlerinin araştırılmasına neden oldu.

Rockstar Games tarafından henüz oyunun sistem gereksinimleri paylaşılmadı. Fragmanda GTA 6'nın 2025'te çıkacağı söylendi. Geçmiş GTA serilerinin sistem gereksinimlerinin açıklanma tarihleri göz önüne alındığında oyunun çıkmasına 1-2 ay kala yayınlanması beklenmektedir.

BİLGİSAYARIM (PC) GTA 6 KALDIRIR MI, KALDIRIYOR MU?

Bilgisayarınızın GTA 6'yı kaldırıp kaldırmadığını öğrenmeniz için çok kullanışlı bir internet sitesi bulunmaktadır. Sayfanın adı "Can You Run It?"dir. Oyunun sistem gereksinimleri açıklandığında aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını test edebilirsiniz.

BİLGİSAYARIM GTA 6 KALDIRIR MI SİTESİ (LİNK)

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA 6 oyunu henüz çıkmadı. Bu yüzden sistem gereksinimleri anlamında resmi bir veri bulunmazken oyuncuların tahminleri şu yönde;

GTA 6 Minimum Gereksinimler

İşlemci: Intel Core i5 – 6600 3.2 GHz ya da AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 – 6600 3.2 GHz ya da AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1050 Ti ya da AMD Radeon R9 390

NVIDIA Geforce 1050 Ti ya da AMD Radeon R9 390 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 100 GB

100 GB DirectX: Versiyon 11

Versiyon 11 İşletim Sistemi: Windows 10 ve üzeri

İlave Notlar: SSD depolama birimi tercih edilen depolama birimi olacak. Minimum sistem gereksinimlerinde yüksek görüntü ayarlarında 720p/30 fps değeri.

GTA 6 Önerilen Gereksinimler

İşlemci: AMD Ryzen R5 3600 ya da Intel Core i5-10500 6 çekirdek 3.10 GHz

AMD Ryzen R5 3600 ya da Intel Core i5-10500 6 çekirdek 3.10 GHz Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 1070, Intel Arc A750 ya da AMD Radeon RX 5700XT

NVIDIA Geforce 1070, Intel Arc A750 ya da AMD Radeon RX 5700XT RAM: 16 GB

16 GB DirectX: Versiyon 12

Versiyon 12 Depolama Alanı: 100 GB

100 GB İşletim Sistemi: Windows 10 ve üzeri

İlave Notlar: SSD depolama birimi. Yüksek kaliteli görüntü ayarlarında 1080p / 60 fps,

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

GTA 6'nın uzun zamandır geliştirildiği Rockstar Games tarafından doğrulanmıştı. Geçtiğimiz günlerde şirket şu açıklamayı yapmıştı: "GTA V'in beklenmedik uzun ömürlülüğüyle beraber, pek çoğunuzun Grand Theft Auto serisindeki yeni oyunu merakla beklediğini biliyoruz. Başladığımız her projede hedefimiz, daha önce başardığımızın bir adım ötesine geçmek. Bu nedenle yeni Grand Theft Auto'nun geliştirme aşamasında olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazır olduğumuzda daha fazla detay paylaşmak için sabırsızlanıyoruz, resmi detaylar için Rockstar Newswire kanalını takip etmeyi unutmayın."

Resmi fragman hakkında bilgi gelmezken gözler Rockstar'ın yeni bir duyurusuna çevrildi. Öte yandan GTA 6'nın ön sipariş tarihi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre GTA 6 ön sipariş tarihi 12 Aralık 2023 olarak açıklandı.

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