Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları uzun süredir gündemde olan önemli bir konu. Özellikle ödeme gücü olmayan vatandaşların biriken GSS prim borçları, maddi sıkıntılara yol açarken, devletin hazırladığı yeni yasal düzenlemeyle bu borçların silinmesi veya ertelenmesi gündeme geldi. Peki, GSS borçları silinecek mi, ne zaman silinecek? GSS borçlarına af mı geliyor, kimlerin GSS prim borcu silinecek? GSS borçlarının silinmesine dair detaylar...

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları, özellikle ödeme gücü olmayan vatandaşlar için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeyle, milyonlarca vatandaşın GSS borçları silinecek veya ertelenecek. Peki, GSS borçları gerçekten silinecek mi? Bu düzenlemenin kapsamı nedir? İşte GSS borçlarına dair merak edilen tüm detaylar.

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS borçlarının silinmesi konusunda devlet tarafından somut adımlar atıldı. TBMM'de görüşülmekte olan torba yasa teklifiyle birlikte, 2015 yılı öncesinde oluşan GSS borçlarının silinmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyon 491 bin kişinin 3.1 milyar TL tutarındaki eski borcu silinecek. Bunun yanı sıra, 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan borçları da ertelenecek.

Bu yasal düzenlemenin 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece vatandaşlar uzun süredir biriken borçların yükünden kurtulacak ve sağlık hizmetlerine erişimlerinde kolaylık sağlanacak.

GSS BORÇLARINA AF MI GELİYOR?

Yapılan hazırlıklar, klasik anlamda bir "af" değil, borçların belirli koşullarda silinmesini veya ertelenmesini kapsayan bir yapılandırma olarak değerlendirilebilir. Bu düzenleme, borçların tamamının değil, özellikle 2015 yılı öncesi borçların silinmesini hedefliyor.

Af kapsamında olmayan bu uygulama, ödeme gücü olmayan vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylık olarak görülüyor. Bu sayede, maddi zorluk yaşayan vatandaşların sağlık sigortası prim borçlarının devlet tarafından üstlenilmesi sağlanacak.

KİMLERİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEK?

Yeni düzenlemeden öncelikli olarak 2015 yılı ve öncesinde borcu olan yaklaşık 1 milyon 491 bin kişi yararlanacak. Bu kişiler, uzun süredir yapılandırma veya ödeme imkanı bulamayan, genellikle gelir testi yaptırmayan veya geliri düşük olan vatandaşlar.

Ayrıca, gelir testi yaptırmayan ve bu yüzden her ay prim borcu oluşan düşük gelirli vatandaşların borçlarının ertelenmesi de planlanıyor. Ödeme gücü olmayan vatandaşlar için yapılacak erteleme sayesinde, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma imkanı devam edecek.

GSS AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 2025?

GSS borçlarının silinmesi veya ertelenmesini içeren düzenlemenin 2025 yılı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Henüz kesin tarih açıklanmamakla birlikte, torba yasa teklifine eklenmesi planlanan bu düzenleme meclis sürecinden geçtikten sonra uygulanmaya başlanacak.

Yürürlüğe girmesiyle birlikte, vatandaşların SGK'ya olan prim borçları yapılandırılacak ve birçok kişi için ödeme kolaylığı sağlanacak. Bu adım, sağlık sigortası sisteminin sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahip.

GSS BORCUNUN SİLİNMESİ İÇİN NE YAPMALI?

GSS borcunun silinmesinden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli prosedürleri takip etmesi gerekiyor:

Öncelikle, borcun hangi döneme ait olduğunu ve silinme kapsamına girip girmediğini SGK veya e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

Gelir testi yaptırmak, ödeme gücü olmayanların öncelikli koşulu olarak önem taşıyor.

Borçların silinmesi için mecliste kabul edilen yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesini beklemek gerekiyor.

Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, ilgili başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak veya e-Devlet sistemi üzerinden işlem gerçekleştirilecek.

Başvuru ve takip işlemlerinde güncel bilgiler için SGK'nın resmi kaynakları ve e-Devlet platformu takip edilmelidir.

GSS NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alan zorunlu bir sigorta sistemidir. 2012 yılından itibaren uygulanmaya başlanan GSS, vatandaşların sağlık harcamalarını karşılamayı amaçlar. GSS kapsamında, sosyal güvencesi olmayanlar devlet tarafından sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.

GSS BORCU NASIL ÖDENİR, NASIL SİLİNİR?

GSS prim borcu, prim ödemelerinin yapılmadığı dönemlerde SGK tarafından vatandaşlara borç olarak yansıtılır. Bu borçların ödenmesi için şu yöntemler kullanılabilir:

SGK ile anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri ve internet bankacılığı kanalları

e-Devlet üzerinden online tahsilat sistemleri

Borçların silinmesi ise öncelikle yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesine bağlıdır. Silme işlemi, 2015 yılı öncesi borçları ve belirli koşulları karşılayan vatandaşlar için geçerlidir.

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

Genel Sağlık Sigortası, kişinin başka bir sağlık sosyal güvencesi olmadığı dönemde devreye girer. Örneğin, sigortalı bir işte çalışan bir kişi işini kaybettikten sonra başka bir sosyal güvencesi yoksa veya bir başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, GSS otomatik olarak başlatılır. Böylece herkesin sağlık güvencesi altında olması hedeflenir.

GELİR TESTİ KİMLER İÇİN YAPILIR? NERELERDE GEÇERLİ?

Gelir testi, sosyal güvencesi olmayan kişilerin gelir durumuna göre sağlık primi ödeyip ödeyemeyeceğinin tespit edilmesi amacıyla uygulanır. Bu testi yaptıran ve gelir seviyesi düşük olanlar, primlerini devlet desteğiyle karşılar. Ancak, GSS kapsamında sağlık hizmetleri yalnızca devlet ve üniversite hastanelerinde geçerlidir; özel hastane ve sağlık kuruluşlarında GSS sigortası kapsamı dışındadır.