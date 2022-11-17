Kış ayının gelmesiyle beraber vatandaşın gündeminde grip aşısı yer aldı. Her sene kış aylarına giriş zamanlarında grip aşısı yapılıyor. Vatandaş ise Grip aşısı bana çıktı mı nasıl öğrenirim? Grip aşısı E Nabız sorgulama! Grip aşısı randevu nasıl alınır? Grip aşısı kimlere yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

Grip aşısı bana çıktı mı nasıl öğrenirim? sorusu merak ediliyor. Grip aşısı uygulamasının başlamasının ardından vatandaşlar Grip aşısı randevu nasıl alınır? Grip aşısı kimlere yapılacak? sorularına yanıt aradı. Peki, Grip aşısı bana çıktı mı nasıl öğrenirim? Grip aşısı randevu nasıl alınır? Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı E Nabız sorgulama!

GRİP AŞISI BANA ÇIKTI MI?

Grip aşısı 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalığı olan vatandaşlara tanımlandı. Vatandaşlar grip aşısı sorgulamasını e- nabız üzerinden yapabilecek.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRABİLİR?

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMAMALI?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. asi3

GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NEDİR?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1'in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.