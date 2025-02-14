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GRAM NE KADAR ANLIK? 14 Şubat altında son durum! Yarım altın ne kadar oldu?

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ABD'nin Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararları, küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu ve 14 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı. Peki, gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

ABD'nin Çin'e yönelik ekonomik politikaları ve ek gümrük vergisi kararları, küresel ekonomik belirsizliği artırdı. Yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi, fiyatların yükselmesine yol açtı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını sabit tutma politikasını sürdürdü ve bu durum piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.Peki, altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gram altın saat 08:47 itibariyle yüzde 0,36 artışla 3410,77'den işlem görüyor.

GRAM NE KADAR ANLIK? 14 Şubat altında son durum! Yarım altın ne kadar oldu?Çeyrek altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 08:47 itibariyle yüzde 0,07 artarak 5515,39'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 08:47 itibariyle yüzde 0,07 artarak11030,78'den işlem görüyor.

GRAM NE KADAR ANLIK? 14 Şubat altında son durum! Yarım altın ne kadar oldu?Yarım altın ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 08:47 itibariyle yüzde 0,07 artarak 22027,52'den işlem görüyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 08:47 itibariyle yüzde 0,07 artışla 2930,53'ten işlem görüyor.

GRAM NE KADAR ANLIK? 14 Şubat altında son durum! Yarım altın ne kadar oldu?Altın ne kadar oldu

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3435 liradan alınırken 3480 liradan satılıyor.

GRAM NE KADAR ANLIK? 14 Şubat altında son durum! Yarım altın ne kadar oldu?Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar

GRAM NE KADAR ANLIK? 14 Şubat altında son durum! Yarım altın ne kadar oldu?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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