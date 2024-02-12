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Gram altın ne kadar, kaç TL? 12 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar?

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12 Şubat tarihli güncel altın fiyatları açıklandı. Yatırımcıların ve vatandaşların merakla beklediği gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları hakkındaki bilgiler güncellendi. Altın fiyatlarındaki son durum ve değişimler yakından takip ediliyor. Gram altın ne kadar, kaç TL? 12 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altın kaç TL oldu merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar tarafından altın fiyatları araştırılmaktadır. Arama motorlarında gram altın fiyatı sorgulatılıyor. Peki, Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1998 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 düşüşle 1997 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1998 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 24 dolar seviyesinde dengelendi.

Çeyrek altın: 3.375,00 TL

Tam altın: 13.179,81 TL

Cumhuriyet: 13.394,00 TL

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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