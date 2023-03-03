Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gözde Kansu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Oyuncu Gözde Kansu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Yalı Çapkını Gülgün kim, gerçek adı ne? Gözde Kansu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gözde Kansu oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi dizisiyle başlamıştır. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Gözde Kansu, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Ünlü oyuncu Gözde Kansu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Gözde Kansu kimdir? Yalı Çapkını Gülgün kim, gerçek adı ne? Gözde Kansu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. 2013 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmiştir. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan çekilmiş, yerine Murat Başoğlu yeni sunucu olmuştu.

GÖZDE KANSU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1995 Çiçek Taksi

1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz

2000 Abuzer Kadayıf

2002 En Son Babalar Duyar

2002 Yeter Anne

2003 Kurşun Yarası

2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet

2004 Canım Benim

2005 Kısmet Ebru

2005 Haylaz Babam

2006 Cemile

2007-2008 Dudaktan Kalbe

2008 Issız Adam

2009 Aşk Üçgeni

2009 Bahar Dalları

2009 Neşeli Hayat

2010 Hanımın Çiftliği

2011 Al Yazmalım

2011 Cast-ı Olanmı Var

2013 Kutsal Bir Gün

2014 Ankara'nın Dikmen'i

2015 Geçmiş

2015 Medcezir

2016 Gecenin Kraliçesi

2016-2017 İçerde

2018 Sen Anlat Karadeniz

2019-2020 Kuaförüm Sensin

2022-günümüz Yalı Çapkını