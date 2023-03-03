Gözde Kansu kimdir? Yalı Çapkını Gülgün kim, gerçek adı ne? Gözde Kansu kaç yaşında, nereli?
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Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gözde Kansu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Oyuncu Gözde Kansu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Yalı Çapkını Gülgün kim, gerçek adı ne? Gözde Kansu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Gözde Kansu oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi dizisiyle başlamıştır. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Gözde Kansu, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Ünlü oyuncu Gözde Kansu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Gözde Kansu kimdir? Yalı Çapkını Gülgün kim, gerçek adı ne? Gözde Kansu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
GÖZDE KANSU KİMDİR?
Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı. 2013 yılında sunduğu bir yarışma programında giydiği kıyafet Hüseyin Çelik tarafından eleştirilmiştir. Bunun üzerine Kansu sunuculuktan çekilmiş, yerine Murat Başoğlu yeni sunucu olmuştu.
GÖZDE KANSU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1995 Çiçek Taksi
1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz
2000 Abuzer Kadayıf
2002 En Son Babalar Duyar
2002 Yeter Anne
2003 Kurşun Yarası
2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet
2004 Canım Benim
2005 Kısmet Ebru
2005 Haylaz Babam
2006 Cemile
2007-2008 Dudaktan Kalbe
2008 Issız Adam
2009 Aşk Üçgeni
2009 Bahar Dalları
2009 Neşeli Hayat
2010 Hanımın Çiftliği
2011 Al Yazmalım
2011 Cast-ı Olanmı Var
2013 Kutsal Bir Gün
2014 Ankara'nın Dikmen'i
2015 Geçmiş
2015 Medcezir
2016 Gecenin Kraliçesi
2016-2017 İçerde
2018 Sen Anlat Karadeniz
2019-2020 Kuaförüm Sensin
2022-günümüz Yalı Çapkını