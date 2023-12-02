TRT 1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Ali Düşenkalkar diziden mi ayrılıyor merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı Muammer öldü mü? Gönül Dağı Muammer diziden ayrılıyor mu, ayrıldı mı?

Gönül Dağı Muammer öldü mü? Gönül Dağı Muammer diziden ayrılıyor mu, ayrıldı mı?

Gönül Dağı Muammer neden yok, ayrıldı mı ve Ali Düşenkalkar Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, uzun süredir rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor. Peki, Gönül Dağı Muammer öldü mü? Gönül Dağı Muammer diziden ayrılıyor mu, ayrıldı mı?

GÖNÜL DAĞI MUAMMER ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekipten ayrılacak. Daha önce de ayrılık haberleri çıkan ancak yalanlanan oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu. Düşenkalkar, kadroya veda ettikten sonra bir süre yeni projeleri değerlendirecek.

62 yaşındaki usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kadroya veda edeceği ileri sürülmüş bağlı olduğu menajerlik şirketi iddiayı yalanlayarak "Ali Bey'in hiçbir sağlık problemi yoktur" denilmişti. Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, uzun süredir rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor. Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekibe veda edecek.